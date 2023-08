Emerger de las tinieblas

Desde 1974, cada 7 de agosto se conmemora cuando una luz apagó su esencia terrenal en Tel Aviv, una brillantez que derramó tinta bajo el nombre de Rosario Castellanos. Dar lectura a esta escritora mexicana es fundamental para nuestra biblioteca intrínseca, considerando no sólo sus letras invaluables, sino por las raíces echadas en una poética que abordó temáticas como lo femenino y lo indígena, sin estigmas, sino como apertura a la presencia, la voz y la permanencia.

En el estilo creador de Castellanos nunca fue estático, se mantuvo en la búsqueda indeleble de avanzar y nombrar.

Expresarnos forma parte de nuestra naturaleza, aunque en ocasiones la neguemos (por miedo, vergüenza o soledad). Desde ella podemos leer “Balun Canan”, “Oficio de tinieblas” o “Poesía no eres tú”, y desde su legado universal podemos ir más allá. Estas líneas, entonces, se dirigen ahora a ti que no sabes cómo reaccionar ante la figura opresora, sea una persona o un recuerdo adverso, cuando la manifestación del desahogo tarda en llegar y en el camino nos sentimos en desolación continua,que nos han arrebatado lo más preciado, en una oscuridad que nos lacera y nos hace desconocer la existencia de la luz, nos hace olvidar los versos de Castellanos que dictan “Alguna vez su corazón, que late / tan cerca de una espina, dice: quiero”.

Vas a poder salir de esto. A ti que titubeas en confiar de nuevo por el recorrido de vida no ideal que has tenido. La desconfianza generada incluso desde el entorno familiar, social, cultural. Un estado de incertidumbre que, aun así, tiene consigo una esperanza: aquellaque te arranca del cimiento de la oscuridad y te permite la elección de otras opciones, aunque no las tomes desde el principio.

La duda siempre es vista como negativa, pero cuando ésta surge estando en un mal momento, también puede ser algo prometedor; estar en lo más bajo nos permite concebir salir avante, sin idealizar, sino como una posibilidad real.

El siguiente paso: salir del dilema, salir. A ti que no sabes cómo nombrar lo que te hiere, que temes ser calificado como “exagerado” por tus pares que te critican desde el privilegio o el egoísmo, desde la superioridad.

No importa qué figuras y sombras pretendan mermar tu esencia: cual ave migratoria siempre podrás decir “Ya basta”, para fluir en la vida hacia la felicidad.

La poética de Castellanos siempre trascendió el papel, incluso cuando su talento batallaba contra el entorno; donde hubo sufrimiento, pero también una salida de la guerra que la aquejó durante años.

Aunque la luz tarde o temprano se apague, siempre dejaremos como huella nuestra luminosidad tras haber vivido la plenitud.