Ante la menor provocación o acontecimiento, de esos que hieren, es recurrente la expresión “por favor, sáquenme de Latinoamérica”; a veces broma, a veces anhelo, las razones son inevitables y hasta comprensibles, pero yendo un poco más a fondo: ¿de verdad querríamos irnos? Para muchos la respuesta inmediata es Sí. Para otros, patrióticos o tontos, la duda coquetea con el No. Quizá a veces debamos preguntarnos cuál es el verbo correcto que completaría la frase “Por favor (espacio en blanco), de Latinoamérica”. ¿Ustedes qué pondrían?

Esa necesidad incluso enajenante de hallarnos puede representarse de una infinidad de formas. Desde la literatura, por ejemplo, el corpus de autoras y autores latinoamericanos fueron agrupados desde un Boom que, aún así, cada quien retrataba su identidad propia, cohesionando el andar latinoamericano, pero proyectando las magias de cada región; autores como Gabriel García Márquez y su realismo mágico antes macondiano que colombiano, seduciendo al mexicano con reiteración; la denuncia y raíces de Rosario Castellanos con una doble lucha en su momento y la certeza de que, ante la dimensión temática, el punto de partida sería la resistencia y la lealtad hacia ella misma; la evolución incandescente de la poesía de Roberto Fernández Retamar que dialogó con su propia historia y lengua (¿de qué otra forma podía ser? Diría el autor) con el trasfondo de la volatilidad cubana. Nombres hay muchos más, pero irán ocupando sus propios espacios.

Mañana se conmemora el Día de la Identidad La tinoamericana y el Caribe, partiendo del legado de José Martí hacia lo que hoy todas y todos podríamos externar ser Nuestra América. Pero el día, más allá de ofrendas florales o discursos, nos recuerda saber quiénes somos o queremos ser, a quiénes leemos, qué íntegros coexistimos con nuestros propios ideales y qué deseamos legar cuando ya no concurramos más es algo que trasciende una efeméride o una lectura.

Hablar de identidad va de la mano con la lealtad: plantear quiénes somos, sí, pero también resistir ante las tentaciones de lo superfluo que atenta contra nuestros ideales y creencias. Muchas veces los cambios que afrontamos no son siquiera elegidos, son batallas en las que se nos intercala como bala de cañón y en donde, ineludiblemente, debemos reaccionar o se nos aniquila. Hay quien elige ser aniquilado y seguir cual borrego ciegamente a las instituciones o poderes que les cautiva. Incluso cuando el dilema no es hacia nuestra persona, pero sí a gente cercana o querida, la fortaleza de reacción ha de ser la misma cuando la lealtad es quien dirige tu idiosincrasia. Nunca se tratará de enarbolar actos heroicos o de sacrificios no solicitados, sino de ser leales: a uno mismo, a quienes se ama.

¡Qué valioso es tener nítida nuestra identidad! Pero qué íntegro es saberla cuando, además, nunca violentamos la lealtad que nos complementa como seres humanos. Nos reconocemos en una multiplicidad de formas, y no sólo se trata de no engañar a los demás, sino de ser correctos hacia nosotros mismos y no traicionar a quien alguna vez nos tendió la mano.