Leer el dilema colectivo desde el individuo: JASE

Mucho se ha escrito -y espero leído- en los últimos años sobre la importancia de la estabilidad emocional, la responsabilidad afectiva y la salud mental.

La literatura y el arte no han sido ajenos, incluso yendo un poco más allá en manifestaciones más para el público general. En redes sociales, además, se ha podido expandir el alcance que un texto, dibujo o fotografía puede lograr; ejemplo de esto son las caricaturas de un perfil que aparece con el nombre de JASE PAIN T, tanto en Facebook como Instagram.

El nombre detrás de esta figura corresponde a un joven en Morelia: Jorge Alfredo Sánchez. La onda expansiva de JASE, como firma sus ilustraciones, radica en el punto de que comparte frases con el que más de uno se identifica, no es gratuito que en su perfil de Facebook esté a punto de llegar al millón de seguidores. Pero no se trata sólo de la cantidad, sino de la lectura de esta cobertura de sentires; las frases que acompañan al JASE caricaturizado son algunas del dominio público del internet y otras más personales.

Algunas de sus expresiones son como “Quiero algo recíproco porque ya no quiero sentir más que la otra persona”, con un chico desaliñado a blanco y negro sentado cabizbajo en una esquina; “¿No que tú me amabas más?”, en un globo de monólogo con el chico sentado de espaldas en el césped; “A veces te extraño como si lo merecieras”, exclama el personaje sentado, viéndolo lateralmente, mientras abraza sus rodillas y mete la cabeza dentro de ellas; “Ya me toca que algo me salga bien”, exclama un triste sujeto que camina sin dirección mirando el suelo; o “Soy un pensador compulsivo, si tú no me das una respuesta, yo creo una”, con un personaje en camisa de fuerza denotando una locura que refleja la confusión interna.

Entre muchas otras viñetas, las anteriores son de las que podemos encontrar en el arte de JASE, donde lo curioso es la lectura que se le hace desde su público.

La batalla de reacciones es constante, un corazón porque retrata justo lo que sientes, o una carita triste porque… retrata justo lo que sientes.

La diferencia que percibo entre todos los lectores gráficos de estos dibujos, y que se relaciona con el inicio de este texto, es lo normalizado que tenemos el sentimiento adverso, la desesperación por no sentirse identificados o lo dramático que podemos convertir una emoción mal canalizada.

En algunas ocasiones, la interacción traspasa el dibujo en cuestión y son las personas quienes ya le preguntan al artista si se siente bien. ¿Queda entonces espacio para la empatía? De Jorge Alfredo no sé nada, pues no lo conozco; pero de JASE puedo decir que ha logrado entablar un diálogo silencioso con una multitud ávida de sentirse identificada en las batallas internas del día a día, esos remolinos en los que a veces lo expresas y perciben que es una exageración cuando no: es lo que sientes.