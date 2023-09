Lo que quisiéramos que fuera cuento

Simbólico, caótico, ecléctico, empático, dilemático septiembre. En primer plano, mañana se celebra el Día del Cuento, una efeméride desde la localía que se ha alejado de los orígenes que lo encumbró, pero que las y los lectores seguimos conmemorando por el natalicio del maestro Agustín Monsreal.

Cuando hablamos de cuentos cada vez tenemos más opciones, aunque por momentos es inevitable regresar a nuestros clásicos: voces sumadas a otras vertientes que coquetean con la novedad. ¿Qué queremos de la narración? Pero estos cuentos, de los que he hablado en años anteriores, también nos dan cabida a otras narrativas que no son literatura propiamente, pero que anhelaríamos fueran sólo una ficción.

A inicios de este plural mes, por ejemplo, se abordó el día de la prevención del suicidio, un monstruo de mil cabezas que no distingue víctimas. Trabajo en lo cotidiano con más de 360 estudiantes adolescentes y no sé qué es más alarmante: la cantidad de “bromas” sobre suicidarse o que algunas veces no lo dicen tan en broma.

Entonces, quienes de alguna forma analizamos esta conducta a fondo nos ponemos a pensar: un día acorde a su prevención, ¿es suficiente? ¿Realmente hay una prevención al suicidio?

En el marco en donde, además, he tenido noticias del fallecimiento de dos estudiantes –por otras causas–, ¿estamos haciendo un trabajo realmente suficiente? Porque cuando se trata de temas suicidas es algo más social y antropológico, algo que no sólo le corresponde a un departamento de psicología; cuando confían en ti para contarte las debilidades del alma caes en cuenta de que no sólo debemos publicar acerca de la prevención del suicidio, sino que es casi nuestra obligación humana generar una cultura de concientización en torno al tema.

Yucatán sigue siendo número uno en suicidios en el país, la prensa no siempre ayuda y la inestabilidad emocional tampoco. Cuántos no quisiéramos que estos datos fueran puro cuento.

Siempre en el marco de septiembre, otra referencia que se anhelaría más como ficción y no como un hecho real tiene que ver con el Golpe de Estado chileno y el asesinato a quemarropa de Víctor Jara.

Este 2023 se cumplieron 50 años de ese suceso represor, militar como si fuera el peor lugar común narrativo en Latinoamérica, que mientras en México se preparaba el desfile cívico, Chile rememoraba el 16 de septiembre de 1973 cuando bajo el derrocamiento de Allende y la posterior dictadura de Pinochet les arrebatarían la libertad y la vida a decenas de miles de personas, entre ellas Jara, quien recibió 44 disparos tratando de callar su legado.

La voz de Jara, del pueblo chileno y el mexicano, de la injusticia encarnada, de la naturalización del suicidio y de la literatura que nos acompaña: no todo puede medirse bajo la misma vara, pero sí mucho de ello anhelaríamos que fuera sólo cuento.