Resurgir siempre es posible

En el ejercicio de la cotidianidad es usual que los cambios nos agarren desprevenidos; imposiciones, acciones justificadas con debilidad, en algunos casos: represión. Cuando caemos en esas rutinas también lo hacemos en el peligro de estancarnos desde el alma. Nos cuestionamos, ¿esto será diferente alguna vez? Resurgir se ve poco viable, hasta que pasa.

Los periodos de tiempo adversos cuando son extensos nos sumergen en una apatía o en una desmotivación extrema, pero siempre puede pasar algo que funcione como punto de partida para nuevos horizontes.

En literatura hay un caso muy conocido y que representa una curiosidad latente en estos términos de temporalidad. Harper Lee, autora de “Matar un ruiseñor”, publicó esta historia en 1960 con el éxito que todos sabemos: una voz autoral que retrata elementos aún más polémicos en esa década como la violencia sexual y la discriminación racial en un momento turbio donde hallar justicia en estos temas era más alineado a una fantasía.

No es una novela pesimista, pues la narración fluye y tiene momentos de empatía hacia el lector, pero sí se caracterizó por la pulcritud de narrar estos hechos. Tras ganar un año después el Pulitzer, cualquier lector de Lee pensaría que se avecinaría una prolífica obra extendiendo la fórmula de éxito conseguida, pero no.

La escritora estadounidense no publicaría otro libro hasta cincuenta y cinco años después, en 2015: “Ve y pon un centinela”, que además tiene la peculiaridad de que en términos de creación fue escrita primero que su novela culmen, aunque publicada mucho después. Incluso giró en torno a ella cierta disputa entre el público lector cuestionándose si la publicación de este texto, originalmente un borrador de la otra, tenía el consentimiento pleno de Harper Lee, quien fallecería en febrero de 2016.

Lo que rodea la correlación entre una y otra novela puede ser analizado desde su configuración textual o desde la dinámica social de si debió o no debió salir. Lo que sí es cierto es que todos aquellos que desde la década de los sesenta se maravillaron con “Matar a un ruiseñor” no tenían forma de saber que tantos años después llegaría algo más de esta escritora. Esperar puede ser incierto, sobre todo si no tenemos las herramientas para asirnos de algo que nos mantenga con la esperanza.

No es gratuito que “Matar a un ruiseñor” siga siendo una lectura constante, casi un libro obligado en las escuelas de Estados Unidos, y que “Ve y pon un centinela” haya tenido una cálida acogida en las ventas de Amazon.

Que si tuvieron que pasar más de cincuenta años para que existan ambas, es otra historia. Siempre se puede resurgir. “Uno es valiente cuando, sabiendo que ha perdido ya antes de empezar, empieza a pesar de todo y sigue hasta el final pase lo que pase.

Uno vence raras veces, pero alguna vez vence”, narra Harper Lee en su ópera prima, y el hilo conductor de su narración nos guía por la esencia de un sentimiento que, es posible, muchos ya hayamos atravesado alguna vez.