Un festejo en comunidad: praxis del libro

Quienes somos afines a la literatura en cualquiera de sus manifestaciones no podemos dejar pasar las fechas cercanas al 23 de abril para hablar del libro, eso es un hecho. Y en esta ocasión, más allá de charlar o recomendar algún título en específico, oriento estas líneas a celebrar y conmemorar una diversidad de aconteceres que rodean tan noble objeto simbólico.

Hace 27 años surgió en Chicxulub Puerto una iniciativa de fomento a la lectura y de otras habilidades de manera integral: Proyecto Itzaes, quienes desde acompañamiento escolar, sesiones terapéuticas y, por supuesto, cambio semanal de libros (que posteriormente se alinearía al Programa Nacional Salas de Lectura con la única sala hasta ahora en dicho puerto, la “José E. Pérez Cabrera”), han ido llevando de la mano de los maestros Manuel Figueroa y Dalia Novelo –entre otros valiosos colaboradores– los libros como objetos, historias y amigos a niños y sus familias, aunando esporádicamente actividades en la comunidad o festejos que hacen más trascendente la relación de las infancias con los libros que se les ofrecen.

Mi andar con este proyecto iniciaría en marzo de 2004 gracias a mi hermano menor, Eduardo, y ahora no me queda más que seguir deseando el éxito a esta labor tan noble y necesaria hoy en día en donde el libro no sólo es papel y tinta, sino que se convierte en un potencial aliado al fomento creativo en niñas, niños y adolescentes.

Otro suceso que es grato compartir es la presentación de “Encrucijada. Sincronía de Letras” en el Centro Cultural José Martí; esta antología explora el perfil creativo de la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán (Alicy), en donde se puede leer a escritores jóvenes que ven el espacio impreso por primera vez, así como leemos a autores con trayectoria: la fusión de letras nos ofrece una identidad alineada y diversa a la vez, con temáticas llenas de sobriedad o brillantina, conociendo una voz de Alejandro Magno hasta hoy desconocida o de ser curiosos cómplices de la Peregrina Esmeralda, de vivir a través de la poesía una tónica mística o el coraje compartido por los asesinatos a periodistas en nuestro país, ensayística del teatro o del ente lector en la vida cotidiana: narrativa, ensayo y poesía se unen en esta antología dedicada a la memoria de nuestro compañero y amigo escritor Gerardo Zetina Sosa, quien pudo atestiguar con emoción el inicio del proceso editorial que hace unas horas vio la luz.

Se dice que leer es la mejor forma de festejar al libro; pero creo con fervor que vivir al libro también es una manera clave de homenajearlo.

Proyectos y actividades, publicaciones nuevas o relecturas reveladoras: el libro y su lectura nos dan identidad en la misma forma que nos permite trascender a partir de ello. Leamos, sí, pero también releamos, recomendemos, compartamos en comunidad. Acerquémonos a quienes pueden darnos orientación lectora, repoblemos bibliotecas, exploremos las Salas de Lectura que existen al alcance de todas y todos: seamos nosotros mismos una parte vívida de los libros.