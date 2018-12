Israel Cárdenas/MÉRIDA

Con una experiencia de 20 años en el ámbito del Derecho en Yucatán, en los que se ha desempeñado en notarias públicas y despachos jurídicos, Mauricio Tappan Silveira incursiona en la vida pública como titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, cargo que ejerce con la premisa de que si la sociedad y el gobierno trabajan juntos Yucatán puede ser un Estado de vanguardia.

Invitado por el gobernador Mauricio Vila Dosal para incorporarse a su equipo de trabajo, el también aspirante a notario público afirma que el sello que quiere darle a la Consejería Jurídica es el de una dependencia abierta, que trabaje de la mano de la sociedad civil y que cada acción que desarrolle sea en bien de los ciudadanos.

Han comenzado el trabajo, ya que desde el inicio de esta nueva administración estatal enviaron al Congreso local las primeras iniciativas y ahora analizan el marco jurídico de la entidad para determinar las leyes a actualizar y las propuestas legales que se crearán.

Entrevistado en su oficina ubicada en el Edificio Administrativo Siglo XXI, Mauricio Tappan relató que inició su carrera profesional como pasante en un despacho jurídico, y que ha seguido el ejemplo de su padre, el abogado Mauricio Tappan Repetto, notario público número 45, de quien, dijo, es una persona que se distingue por su honestidad, honradez y dedicación a la profesión, y ha sido su principal maestro en los conocimientos adquiridos y en su formación.

¿Quién es Mauricio Tappan Silveira?

Soy licenciado en Derecho por la Universidad Marista, segunda generación; tengo 41 años de edad, soy casado, tengo dos hijos, toda mi actividad profesional la he desempeñado en un despacho y principalmente al área de notaría, aspirante a notario público desde el año 2009, y ésta es mi primera incursión en la administración pública, todo el tiempo me he desempeñado en el ámbito privado jurídico, y en una época como abogado litigante.

¿Qué significa esta encomienda al frente de la Consejería Jurídica?

Primero, es un honor haber sido invitado por el gobernador Mauricio Vila Dosal a sumarme a su equipo; es una responsabilidad muy grande también, una de las principales visiones es que el ciudadano tenga certeza jurídica por parte del gobierno, el mandatario nos ha encomendado vigilar esto, que las cosas se hagan con legalidad y que todos los actos que el gobierno haga estén apegados a Derecho. Asimismo, llevar la seguridad jurídica a todas partes del Estado. Estoy muy entusiasmado con el proyecto a futuro y con muchos valores y principios que quiere hacer llegar a la ciudadanía.

¿Cuál es la importancia de su cargo y cuál será su sello al frente de la Consejería?

Tenemos la gran encomienda y responsabilidad de la seguridad jurídica del Estado, tenemos que velar que todos los actos que realice el gobierno estén apegados a la legalidad, también actualizar, sin querer traspasar facultades de los poderes, el marco jurídico para que sea moderno, eficiente, que realmente pueda dotar al ciudadano de los elementos que necesita para llevar a cabo su actividad. El sello que queremos es que sea una Consejería Jurídica abierta, que trabaje de la mano de la sociedad civil y que lo que hagamos sea en bien de los ciudadanos.

¿Cuál es el paquete de iniciativas de ley y de reformas que la nueva administración estatal considera que Yucatán necesita?

Hemos estado trabajando en el área de legislación y normatividad haciendo un análisis profundo de la legislación, por lo pronto ya iniciamos con algunas iniciativas que fueron enviadas al Congreso del Estado, como las reformas al Código de la Administración Pública, la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y estamos trabajando en un decreto para la creación del instituto para las personas con discapacidad.

También estamos haciendo un análisis muy completo del marco jurídico estatal, hay proyectos que se están terminando de trabajar, otros que analizaremos a lo largo de los siguientes meses para dotar al Estado de un marco jurídico moderno y eficiente para que todo ciudadano pueda sentirse protegido jurídicamente.

Ante los proyectos torales en materia económica como la nueva Zona Económica Especial de Progreso y el tren maya, ¿qué proyectos legislativos hay para incentivar las inversiones?

Se busca tener un marco jurídico moderno, eficiente y que dote de seguridad jurídica a quienes vengan a invertir, que quien venga a invertir en Yucatán sepa que sus inversiones están protegidas, garantizadas, que pueden crecer siempre y cuando se apeguen al marco legal que exista.

En 2018 se cumplen 100 años de la Constitución Política del Estado de Yucatán, ¿considera que está a la vanguardia o hay que actualizarla o transformarla?

Creo que en general la Constitución Política cumple sus objetivos hacia los ciudadanos, siempre en cualquier legislación es sujeta a ser revisada y evaluada conforme pasa el tiempo, pero en general no hemos visto una laguna o un problema específico en ella, a lo mejor valdría la pena ir analizando a futuro; en general, el marco y la construcción que tiene la Constitución se adecua bastante bien a los tiempos que tenemos.

En anteriores administraciones estatales se incluyó la figura de jueces mayas, ¿esta administración qué plan legislativo tiene para la población maya?

De hecho se está trabajando en un análisis completo de diversas legislaciones que abarcan la cultura maya, creo que sí es importante reafirmar la cultura maya, rescatar sus tradiciones y costumbres, pero también es importante que exista una incorporación al mundo actual; considero que una cosa no está peleada con otra, buscar la preservación de la cultura, que es importantísimo, las costumbres, pero al mismo tiempo acercar a la gente a la modernización, llevarle las ventajas de la vida moderna y se puede hacer una fusión de la cultura ancestral y la cultura moderna. Se busca mantener un equilibrio, que los usos y costumbres no vayan en contra de los derechos humanos.

¿Cómo será la dinámica de trabajo con el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico del Estado?

Es una de las metas que tenemos para principios de 2019, ya se está trabajando en el decreto de crearlo nuevamente, y la visión que tenemos en la Consejería Jurídica es que ese Consejo sea pieza fundamental para nuestro trabajo.

Queremos ser la puerta abierta al ciudadano para que pueda participar en la vida jurídica y legislativa del Estado, aquí tenemos un magnífico equipo del área de legislación y normatividad que tienen muy buena técnica legislativa y excelente redacción jurídica, pero también es importante ver la otra parte, la del ciudadano sobre quien impactará cualquier ley o reforma que se lleve a cabo.

La primera acción de gobierno de Mauricio Vila Dosal fue la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano para la revisión del gasto público, ¿considera que esa instancia debe estar constituida legalmente para que las siguientes administraciones lo ejerzan?

Existe un decreto por el que se instaura el consejo consultivo, tiene un sustento legal, creo que es un gran ejemplo que está poniendo el Gobernador para transparentar, abrir las puertas a la iniciativa privada y a la sociedad civil para que aporten; el dinero es de los ciudadanos, a nosotros nos toca administrarlo, y se busca que ellos sean parte de las decisiones acerca de en qué y cómo se gastará el dinero. En todo el país es el primer consejo que existe.

¿Qué más necesita Yucatán en materia legislativa?

Hay muchos temas que se podrían ir abordando, lo importante ahora es hacer ese análisis, primero el marco jurídico, determinar las ventajas, hay muchas cosas que están bien hechas y otras que se pueden ir mejorando, hay temas sobre el Código de Familia, Ley del notariado, Código Civil, que valdría la pena analizar para figuras que ya han quedado atrás, para ir mejorando. Es un análisis completo, tenemos toda la intención de trabajar incansablemente en esto para que el día en que nos toque entregar esta Consejería hayamos dejado un marco jurídico moderno y eficiente.