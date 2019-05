Lupita Adrián/MÉRIDA

En 2018 en Yucatán se registró un total de 893 mil 192 llamadas a la línea 911, de las cuales 737 mil 821 fueron improcedentes, es decir, no se canalizaron a ninguna corporación, al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias, o bien llamadas no contestadas o falsas.

Esto, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que el tema ha tomado tal relevancia, que el Congreso del Estado legislará al respecto.

Ante el pleno del Congreso del Estado el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Borjas Romero, presentó hace unos días, la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia del uso indebido de los sistemas de emergencia telefónicos a través de llamadas falsas o inoperantes.

Lo anterior busca sancionar a quienes hagan mal uso de la línea 911. En la entidad se castigará con prisión por hasta 36 horas y con multas por un monto de hasta 8 mil 449 pesos a quien haga bromas y por avisos falsos de alerta a este número.

“Con esto se pretende que deje de llevarse a cabo la mala práctica de algunos ciudadanos de utilizar para bromas el número de emergencia, entorpeciendo el servicio de atención de los cuerpos de seguridad, pues el tiempo que aplican en atender a una llamada falsa, puede originar un retraso en la atención a una emergencia real”, indicó.

Tendencia

El diputado dijo que con esto, Yucatán se suma a la tendencia nacional contra el mal uso de los servicios de emergencia, donde la mayoría de las entidades ya contemplan sanciones dentro de sus marcos jurídicos.

Cabe señalar que el 9 de enero del 2017, el Estado de Yucatán se unió a la implementación del sistema homologado para el uso del número telefónico 911 como número único para la atención de emergencias.

El 911 sustituyó a los números 060, 066, 113, 114 y demás números que tenía que memorizar la ciudadanía para solicitar el apoyo de policías, bomberos o atención pre hospitalaria.

Actualmente, este número funciona de manera gratuita desde cualquier teléfono celular y fijo (de casa o de la calle), y a través del mismo se coordina la atención de emergencias médicas, protección civil, seguridad pública, asistencia e información hacia otros servicios públicos.