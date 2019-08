Busca su pase al mundial de karate

Henry Chablé/Mérida

Conseguir la clasificación al Mundial Juvenil de Karate, a celebrarse en Santiago de Chile, del 23 al 27 de octubre, es el principal objetivo que tiene Alejandro Alpuche Góngora en el Campeonato Panamericano, en Guayaquil, Ecuador, al que acudirá del 28 de agosto al 1 de septiembre.

Acompañado de la también artemarcialista Brisa Meza, Alpuche Góngora visitó las instalaciones de Novedades Yucatán, para dar a conocer detalles sobre su asistencia a la justa panamericana, donde estará participando en la división de -60 kilogramos de la categoría Sub-21.

El karateca, forjado en el Dojo de la agrupación Quintal, comentó que será el próximo martes cuando viaje a suelo ecuatoriano, con la ilusión de poder ubicarse entre los primeros lugares, aunque sabe que no será nada fácil.

“Es una competencia de un nivel alto, sobre todo porque es de carácter internacional. Esta será la segunda ocasión que participaré en Sub-21, la competencia estará muy reñida”, apuntó Alpuche, de 19 años de edad.

En su debut en la Universíada Nacional, en mayo pasado, Alejandro Alpuche obtuvo la medalla de oro en su división

El también estudiante de Negocios Internacionales de la Anáhuac Mayab, señaló que se ha preparado de la mejor manera para encarar el compromiso internacional, esto con la intención de obtener el boleto al próximo Mundial, el cual se les otorga a los mejores clasificados de cada país.

“Llevo semanas trabajando fuerte para llegar lo mejor posible a la competencia, ya que quiero clasificar al Mundial de Chile, ojalá que todo salga bien y podamos lograrlo”, agregó.

Actualmente Alejandro es el mejor rankeado de su división a nivel nacional, situación que lo llevó a ser uno de los seleccionados que representarán a México en el Panamericano Juvenil.

“Al principio me presionaba por mi ubicación en el ranking, no sabía cómo manejar eso, tuve que ir con un psicólogo, el cual me ha ayudado mucho”, finalizó.

NUEVA INTEGRANTE EN EL DOJO QUINTAL

La tetracampeona nacional de la división -55 kilogramos Sub-21, la tapatía Brisa Meza se encuentra entrenando en la Ciudad de Mérida, donde lleva viviendo un mes debido a que recibió una beca educativa por la Anáhuac Mayab para estudiar la carrera de Biotecnología.

Meza, de 19 años, también estará participando en el Panamericano Juvenil de Guayaquil, Ecuador, y al igual que Alejandro Alpuche, busca establecerse en los primeros sitios.

Aunque todavía sigue representando a Jalisco, entre sus planes para 2020 está poder competir por Yucatán.