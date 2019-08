Guadalupe Adrián/MÉRIDA

Cerca de las 10 de la mañana de este miércoles una parte del techo de la zona de comida del mercado "Lucas de Gálvez" se vino abajo sin lesionar a nadie, pero el hecho causó temor entre los comensales, locatarios y personas que transitan por este sitio ubicado en un segundo piso, ya que no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo.

Locatarios de este centro de abasto manifestaron que hay cierto temor porque con la llegada de las lluvias se registran filtraciones de agua en los techos y paredes, razón por la cual los pedazos de concreto caen al piso representando un grave peligro para las personas que acuden a este mercado a realizar sus compras.

“Ya le falta mantenimiento al 'Lucas de Gálvez', por eso está sucediendo esto, pero hasta que no pase un accidente grave las autoridades no van a hacer algo al respecto”, aseguró Manuel Cruz, comerciantes de este lugar.

El locatario agregó que ya han reportado a la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida estos sucesos y las condiciones en las que está no sólo el techo, sino todo el mercado, para que no ocurra una fatalidad, pero hasta el momento esta instancia no ha hecho algo al respecto.

Los locatarios señalan que en todo el mercado se presenta el problema. (Archivo/Sipse)

Por su parte, la locataria Silvia Ku manifestó que estos accidentes les afectan porque las personas ya no quieren ir al mercado, por lo que hay una disminución en sus ventas, por la mala propaganda de este suceso.

“Es urgente que hagan algo porque es temporada de lluvias. Somos locatarios y tenemos miedo, por eso es entendible que las personas también lo tengan y no quieran venir a comer o comprar en este área del mercado”, indicó.

Cabe señalar, que en el mismo centro de abastos, a finales del mes de marzo de este año, por las malas condiciones en que se encontraba, se cayó un pedazo del techo del local “El Delfín”, un negocio de compra, venta y reparación de alhajas de oro.