William Sierra/MÉRIDA

Luego de los días frescos que predominaron en Noche Buena y Navidad, los pronósticos indican que cambiaría el panorama para los festejos de Año Nuevo en Mérida, pues habrá temperaturas calurosas durante el día y de frescas a cálidas al amanecer.

Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY, expresó que, para nosotros, enero es el mes más frío del año, esperándose en este lapso mayor número de frentes fríos.

También, recordó que este 2019 vamos acabar por debajo en el índice de promedio de lluvias, lo que ocasionó pérdidas en las cosechas en varias zonas del Estado.

El especialista mencionó que se pronosticó 54 frentes fríos para esta temporada, cantidad arriba del promedio que es de 45, y de ese total, el 50 por ciento deben de llegar a la Península de Yucatán.

A la fecha, indicó, entre 10 y 12 ya afectaron a la Península, siendo el 23 y 24 los más fuertes, ocasionando temperaturas frías en todo el territorio.

También, indicó que ya tenía muchos años que había calor en Mérida tanto en la Navidad como en Año Nuevo, pero esta vez se rompió ese lapso con la presencia de esos frentes fríos, el 23 y 24.

Será entre el 5 y 6 de enero cuando se tenga la presencia del siguiente sistema frontal, desconociéndose hasta ahora si será débil o fuerte.

“Hay que recalcar que enero es el mes más frío del año, teniendo las temperaturas más bajas y la llegada del mayor número de frentes fríos de la temporada”, reiteró.

Lluvias

Con respecto a la temporada de lluvias de este 2019, Vázquez Montalvo dijo que la mayor parte del año estuvimos por debajo del promedio.

Sin embargo, en julio cayó una cantidad tal de agua, que superó más de dos veces lo que se debía tener en ese mes, y en noviembre sucedió lo mismo, con precipitaciones por el doble, lo que ocasionó que quedemos un poco por debajo del promedio.

El promedio de precipitación para Mérida es de 1,009 litros por metro cuadrado, y 1,001, casi alcanzándolo.

No podría decirse que fue una buena temporada de lluvias debido a que, con excepción de julio y noviembre, en los demás meses no cayeron, causando que las cosechas no se dieran en la parte norte, noreste y centro del Estado, mientras en la parte pegada a Quintana Roo, se dio una sequía atípica, perdiéndose las cosechas.