Busca FUTV equipar sus unidades con cámaras de vigilancia

Óscar Chan/MÉRIDA

El Frente Único de los Trabajadores del Volante (FUTV) buscará “blindar” sus unidades de taxis y combis que operan en Mérida a través de la instalación de cámaras de video-vigilancia.

Esto, para que puedan captar lo que sucede tanto en el interior como en el exterior de los vehículos, lo que mantendría seguros tanto a los choferes como al público que a diario ocupa el servicio.

Al respecto, el secretario General del FUTV, Héctor Fernández Zapata, señaló que si bien los socios apuestan por que se refuerce el monitoreo en todas sus unidades, primero buscarán un acercamiento con el Gobierno del Estado para solicitar un subsidio con el que se pueda adquirir el equipo y que después se pueda pagar poco a poco.

“A nosotros nos gustaría que tanto en los taxis como en las camionetas que funcionan como ‘combis’ pudiéramos instalar cámaras en el interior y que también se pueda grabar el exterior de la unidad, para mayor seguridad del propio taxista y del público usuario”, agregó.

En entrevista, el líder de los taxistas reiteró que se ha planteado al Gobierno del Estado la disposición del Frente para que Yucatán siga siendo una de las entidades más seguras, por lo que de aprobarse esa inversión, en unos meses todos los vehículos de la agrupación estarían monitoreados.

Hasta inicios de este año, el FUTV tenía un registro en la plataforma “Mi Taxi” de alrededor de 600 unidades, mientras que de combis o “Vans” reporta poco más de 280, las cuales operan en unas 20 rutas que recorren diferentes zonas de la ciudad.

Ello, sin contar a los vehículos que a diario circulan de Mérida a los municipios.

“Le he comentado a funcionarios del Gobierno del Estado que la instalación de cámaras sería para que nosotros contribuyéramos a que Yucatán siga siendo la entidad más segura, pero necesitamos un apoyo para la adquisición de esos aparatos”, acotó.

Prueba piloto

Fernández Zapata explicó que la organización ya tiene instalados esos aparatos de monitoreo en algunos taxis como una prueba “piloto”, aunque de obtenerse el préstamo, se podrían extender a todas las unidades y combis que están afiliadas.

“Es lo que nosotros buscamos, por eso hablé primero de un acercamiento con el Gobierno del Estado, para que a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) nos apoyen para adquirir esos equipos e irlos pagando poco a poco”, aseguró.

Añadió que hasta la fecha, el FUTV no ha tenido reporte de algún ataque o asalto a taxi o “combi”. No obstante, reconoció que ello no es pretexto para “bajar la guardia” y con las cámaras de videovigilancia “se estaría un paso delante de la delincuencia”.

“Afortunadamente no hemos tenido reporte de algún ataque a un taxi o combi, vivimos en un Estado tranquilo y que más deseamos que así siga. Sabemos que en las entidades vecinas hay problemas y lo que menos queremos es que la delincuencia o el crimen organizado tenga raíces en nuestro territorio”, concluyó.