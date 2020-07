Cambian crisis por motivos para retomar la esperanza

"Salvemos una Vida” continuó ayer los festejos por los 25 años de luchar en contra del suicidio y de ayudar a las personas a superar la depresión, en un programa en el que se resaltó el servicio a la sociedad de Yucatán y de otros estados del país a través de tres líneas telefónicas que funcionan las 24 horas del día con personal capacitado. Como todos los viernes en punto de las 11:00 horas, el programa transmitido a través de Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, fue conducido por Jorge Barrera, quien recordó que tiene 12 años como colaborador de “Salvemos una Vida”.

Ayer la emisión tuvo como invitado al licenciado José Luis Vales Lara, quien recordó que tiene 13 años de colaborar con “Salvemos una Vida”, labor que inició el día de su cumpleaños un 30 de junio; manifestó que es la voz que casi siempre responde las llamadas al número telefónico 075. El viernes 10 de julio “Salvemos una Vida” conmemoró su 25 aniversario, y ayer Vales Lara relató sus inicios como colaborador en la asociación civil.

“Inicialmente yo empiezo por un llamado de doña Alis García, nos capacitaron para atender por teléfono, yo me quedé con el teléfono, me han ayudado dos o tres personas en mis vacaciones cada dos años, pero normalmente estoy yo solo. Inicialmente una psicóloga se iba a ir de Salvemos, tenía unos pacientes pendientes, los tomé por la tarde y empezamos como voluntarios para atender”.

En la emisión de ayer Vales Lara relató que en su experiencia como integrante de “Salvemos una Vida” se concretaron los programas para la atención al público en tres ejes, de los cuales el primero es la prevención, que incluye talleres, pláticas y conferencias; la segunda son la atención telefónica las 24 horas para dar apoyo, esperanza y ánimo a la gente, así como canalizaciones en caso de emergencia y hospitalizaciones; la tercera es el tratamiento a través de consultas de terapia individual, de pareja, y en familia.

Jorge Barrera manifestó que “Salvemos una Vida” ofrece atención telefónica las 24 horas en los números 945 37 77, el 075, y 924 59 91, para atender a la sociedad de Yucatán. “Definitivamente este servicio de 24 horas, de estar recibiendo las llamadas, se dice fácil pero esto es importante resaltarlo porque es un servicio a la sociedad. Tenemos tres líneas durante 24 horas para que la gente pueda hablar”. Asimismo destacó que los integrantes de “Salvemos una Vida” son voluntarios, y que como asociación civil son la única que funciona en dicho rubro a nivel nacional.

José Luis Vales manifestó que para la atención telefónica utilizan una red de más de 40 instituciones para canalizar a las personas en los ámbitos de sus problemáticas, al tiempo que se registra cada llamada incluyendo los motivos y el sitio de donde se originó.

“Lo más difícil es la intervención en crisis cuando la persona te habla llorando, y tu objetivo es estar media hora y sacarles una sonrisa al final, cuando menos que esté la persona mucho más tranquila cuando cuelgue el teléfono, y tú garantices que en la medida que cabe, pueda decir que cuando menos el día de hoy esta persona no atentó contra su vida, no cometió una tontería, o no siguió llorando, esa es una parte del objetivo”.

“Lo importante es la contención del momento crítico de la persona, que sepa que tiene alguien que lo pueda acompañar, que lo pueda animar, que le pueda dar una esperanza, una persona preguntó un día ¿Cómo puede resumir Salvemos una Vida en una palabra? Ella dijo: esperanza, creo que tenía razón”. Jorge Barrera analizó entonces que cuando una persona está en crisis por lo general siente que el mundo se le cierra el mundo, y que en ocasiones no se le ocurre pensar a dónde pedir ayuda.

“Es muy diferente, hay gente que dice voy a hablar a la Cruz Roja a ver qué me dicen, o hablo al 911 haber que me dicen, o no sé, pero aquí lo importante es que estamos con el cariño y la esperanza siempre de recibir las llamadas, y primero que todo acompañar a la persona, que se desahogue, que diga todo lo que siente, lo que trae, y debido al caso se sabe dónde canalizarlo, se hace la labor de gestor para pasarlo a un psicólogo, psiquiátrica, o invitarlo a un taller”.

En este contexto, José Luis Vales dijo que los servicios que ofrecen son gratuitos para la sociedad, y que la mayoría de los motivos de las llamadas telefónicas que reciben últimamente son de problemas de pareja. “Es increíble para que pueda funcionar así”, dijo.