MÉRIDA, Yucatán.- El cambio climático ha originado que especies como el mero, el pulpo y la langosta busquen aguas adecuadas para su desarrollo, ya que el calentamiento de los mares genera cambios químicos que impactan de manera negativa en la entidad pues se alejan de las costas yucatecas, señaló la vicepresidenta asociada del Programa de Océanos de EDF para América Latina, Laura Rodríguez Harker.

No es todo, indicó que la pesca furtiva también vulnera al sector pesquero local, lo que puede provocar que deje de ser una de las principales actividades económicas de la entidad.

“El cambio climático amenaza la disponibilidad de recursos pesqueros en todo México y, en consecuencia, la fuente de empleo y alimento de alta calidad para los mexicanos. Si no se adoptan pronto medidas de manejo sustentables y adaptativas esto se agravará”, advirtió.

Explicó que esta situación se presenta en todo el mundo, ya que el incremento de gases de efecto invernadero también afecta al mar, pues cambia su química, lo que impacta a las especies, provocando que se desplacen a otras aguas para buscar una temperatura adecuada, siendo ésta una de las modificaciones más notorias.

Si la situación persiste y no se cambian las políticas nacionales de pesca y conservación para tener un impulso a corto plazo de las estrategias y prácticas de manejo sustentables en la costa yucateca, se tendrán cambios inesperados de las especies emblemáticas, de las cuales dependen económicamente muchas comunidades.

“Mero, pulpo y pepino de mar, todas estas especies pueden tener un impacto negativo, pero no se sabe a ciencia cierta cuál será ese cambio; de ahí la importancia de investigar para conocer mejor cómo solucionar o aplicar otras estrategias, como un manejo pesquero sustentable”, mencionó.

Precisó que en muchos foros se habla de los impactos económicos que podría tener en las comunidades el cambio climático, pero “nadie ha hecho un estudio fidedigno de cuántos millones de pesos se han perdido, esto es parte de lo que se tiene que hacer, porque no se está midiendo. Es una situación grave, ya que no existen medidas de solución para que esto ya no ocurra”.

En el marco de la inauguración del IX Encuentro de Pesca Sustentable y Cambio Climático organizado por la Environmental Defense Fund de México (EDF), en donde asistieron personas dedicadas al rubro de la pesquería, además de catedráticos y científicos, la especialista dijo que “Yucatán es de los estados más privilegiados de México, pues contribuye a que el país siga aportando al menos el 2 por ciento de la producto pesquero que se consume en el mundo, colocándolo en el número 16 a nivel de productores”.

El cambio climático amenaza la disponibilidad de recursos pesqueros en todo México. (Novedades Yucatán)

Señaló que el Estado es importante no por la cantidad de especies que captura, sino por la calidad de éstas, por lo que generalmente ocupa el segundo o tercer lugar en cuestión de producción, dependiendo de la temporada.

“Las especies de mayor valor como el pulpo y la langosta alcanzan elevados precios en los principales mercados internacionales, por lo que los 12 puertos y sus comunidades dependen de estas pesquerías, lo que agrava la situación ante los problemas que tienen que enfrentar por el cambio climático”, precisó.

Una de las soluciones que propone Rodríguez Harker, a través de su organización, es empezar a crear comités de pesca, así como grupos y redes de investigadores.

Recordó que “Yucatán ya tiene una red de investigadores de mero y pulpo que trabajan y están preocupados por las consecuencias que se puedan tener respecto a las especies, por lo que ya se están tomando decisiones de lo que se hará en el futuro”.

Por si fuera poco, la pesca ilegal agrava la situación, ya que cuando “se tiene un impacto negativo con el cambio climático y se le añade otro problema, se vulnera más al sector pesquero y los productores legales, por lo que este tema debería ser preocupante para todos los gobiernos en donde ocurre”.