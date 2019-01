José Salazar/MÉRIDA

“El que un partido como Morena, que tiene menos de 10 años de haberse conformado haya llegado al poder, generó muchas expectativas, pero hay que tener en cuenta que los cambios no se verán a corto plazo”, indicó Jorge Luis Canché Escamilla, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Mencionó que el partido en el poder debe crear las condiciones para el desarrollo, “luego de 30 años con un modelo económico dependiente del mercado internacional".

Los problemas no se resolverán en un par de meses o años, continuó, pero sí se puede ir creando las condiciones económicas para sacar al país adelante.

El maestro en Administración Pública y en Economía dijo que el 1 de julio de 2018 la sociedad le dio un “viraje” a lo que se realizaba y decidió no apoyar, al menos por ahora, a un partido que no demostró capacidad para resolver los grandes problemas del país.

“El partido que ahora está en el poder (Morena) no es que no sepa gobernar, nunca lo ha hecho. Es tiempo de ver si el presidente Andrés Manuel López Obrador es capaz de crear condiciones favorables para el desarrollo. Si no lo logra, pues quién sabe qué podemos esperar de este país. Seis años es poco tiempo para impulsar la economía para alcanzar el desarrollo, pero se pueden crear las bases”, aseveró.

En cuanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Canché Escamilla consideró que éste y los demás institutos políticos que no alcanzaron posiciones de poder, tienen que recomponerse para ver si la sociedad les brinda de nuevo su apoyo.

“Ahora el PRI no goza de la confianza de la sociedad, pero sería aventurado decir que es el fin. Cuando llegó Vicente Fox al poder se pensaba que era el fin de este partido y luego, en 2012, consiguió regresar. Hay que tener en cuenta que tiene una gran infraestructura y aunque ahora tenga poca credibilidad, si trabaja con sus bases, puede ser que la gente lo vuelva a visualizar como una opción”, apuntó.