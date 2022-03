Escribo en medio de una vorágine de cambios: mudanzas literales y metafóricas, movimientos en los planes, nociones y perspectivas que no son más como ayer. Ante esto, es inevitable pensar en el cambio como este proceso de un punto A a B que conlleva una multiplicidad de puntos medios en el camino; en la literatura pasa igual, tanto de quien lee como quien escribe.

Recuerdo mis primeros pasos lectores: buscaba la aventura y tenía la errónea idea de que literatura era sinónimo inequívoco de ficción fantasiosa, nada más. Fue hasta el bachillerato que, bajo la guía de un lector camuflajeado de subdirector del plantel, pude orientar mi perspectiva lectora desde lo básico hasta las más nuevas gamas de posibilidades en las historias, sí la ficción y la fantasía, pero también libros basados en la historia, referencias al medioevo y los caballeros templarios, algo de Shakespeare que vaya que es muy diferente oírlo a leerlo; también tuve un primer acercamiento al renacimiento en donde lo mejor que pude aprender –hasta ahora– fue el Decamerón de Boccaccio: el cuento llegó a mi vida para quedarse. Fue en este trance en el que elegí estudiar Literatura Latinoamericana como profesión, una de las mejores decisiones que he tomado, en donde las lecturas fueron todavía más amplias. Por supuesto, no se puede romantizar: claro que me encontré con títulos que no llamaron mi atención (fue donde comprobé que el fomento a la lectura debe conocer al potencial lector para ofrecer lo ideal según el perfil), pero también pude conocer literatura de diferentes épocas, géneros, estilos y críticas que me corroboraron que había elegido el camino correcto. No todas las neo lecturas fueron por el plan de estudio, sino que la convergencia con los colegas de generación también se volvía un ejercicio recurrente en la recomendación de autores y libros.

Si tuviera que comparar lo que leo con lo que leía, el saldo es casi radical y me hace pensar todavía en lo que leeré. Los cambios para algunos son difíciles, pero siempre traerán consigo la posibilidad de nuevos mundos en los que, para bien o para mal, también podremos adaptarnos y continuar en el proceso de crecer, de ser nosotros mismos y de mantenernos con cordura en la vida cotidiana, en el mejor de los casos.

Lo que hemos leído y ya no leemos, o en contraparte, a lo que le hemos dado lectura más de una vez, son parte fundamental de nuestra historia y de los procesos que conforman nuestra identidad: así como con los libros, la vida misma aplica este esquema. Porque, aunque a veces duela, el cambio ayuda a sacudirse, sanar, crecer. Recordamos cuando nuestros dedos pueriles pasaron una página por primera vez cuando aún hoy en día hojeamos este periódico, otros libros o hasta las pantallas dado el creciente uso de los medios digitales como aliados culturales.“Lo único constante es el cambio”, postulaba Heráclito, mientras que a la manera moderna esta máxima sigue –seguirá– siendo una realidad.