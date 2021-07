Preocupa nulo apoyo del Gobierno Federal al campo yucateco

MÉRIDA, Yucatán.- Preocupación es lo que se vive en el campo yucateco debido al nulo apoyo por parte del Gobierno Federal, así lo expresó el presidente de la Federación Agronómica de Yucatán (FAY), Francisco Martín Gamboa Suárez.

Todo ello porque no se abrieron programas dirigidos a los sectores de la agricultura y ganadería hasta este momento, solo ha sido la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), quien ha otorgado apoyos, pero para todo lo que se necesita no es suficiente “se le está cargando la mano a una sola dependencia”.

Explicó que la dependencia estatal es la única que apoyó el año pasado a los pequeños productores, que son los que más lo necesita, sin embargo, el programa “Peso a Peso” no es suficiente para cubrir todo lo que requieren.

Dijo que no se descarta el aumento de los precios en los productos del campo por la situación que se vive y por el clima que no beneficia a todos los municipios, “porque en algunos lugares llueve mucho, pero en otros no, lo que complica la cosecha de las personas del campo”.

Esto se unirá con las alzas que se han visto en la carne de todo tipo, desde la res, cerdo hasta el pollo y pavo, ya que para ellos “si sube la gasolina sube todo” por lo que prevén que los productos naturales no se queden atrás.

“Es importante que se tenga apoyo por parte de la Federación, no han abierto las ventanillas para los proyectos agropecuarios, cuando antes esto siempre se daba, no sabemos qué pasó y por qué el abandono total al campo”, precisó.

“Muchos están desesperados, pues no tienen las ganancias que esperan”.

