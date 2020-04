MÉRIDA, Yucatán.- Industriales de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), delegación Yucatán, se encuentran a la espera de recibir la materia prima que necesitan para iniciar la confección de más de un millón de cubrebocas y ropa hospitalaria, para atender la demanda estatal.

Desde hace un par de semanas debió llegar el embarque, pero como algunos puertos y carreteras del país se encuentran con retenes y vigilancia permanente, el paso y la llegada de carga se ha demorado más de lo esperado.

El presidente de la Cámara, Fernando Muñoz Carrillo, informó que confían en que el próximo lunes, ya pasados los días de asueto por la Semana Santa, arribe al Estado el pedido de tela para que los talleres comiencen a trabajar.

La falta de insumos para fabricar cubrebocas obligó a la delegación local de la Cámara de la Industria del Vestido a rechazar un pedido de Canadá.

Precisó que, además de los cubrebocas, se harán cubrebotas, pantalones, batas y “sombrero” para personal médico. Con la llegada de los insumos para la confección de las prendas, se reactivará alrededor del 30 por ciento de los industriales del vestido por al menos dos semanas.

La demanda para el Estado es de un millón 800 mil cubrebocas, que los industriales del vestido confeccionarán. Además hay demanda para Canadá de 200 millones de cubrebocas, pero no hay con qué hacerlo y se le dará prioridad al Estado.

“Estamos a la espera de eso, pero hay algunas personas que están haciendo cubrebocas que les ha llegado materia prima de otros lados, me parece que hay como ocho o 10 productores que están haciendo ropa hospitalaria y tapabocas de manera particular, no para la Cámara y son para personas que se los encargan externas”, explicó.

Indicó que uno de los socios de la Canaive logró un contrato fuerte para confeccionar las piezas para otro Estado del país, por lo que le llegará la tela suficiente para la confección. Recordó que los internos del Centro de Reinserción Social de Mérida (Cereso) están confeccionando miles de cubrebocas para abastecer a la población.

Muñoz Carrillo comentó que lo más difícil ahora es obtener los insumos puesto que se necesitan en todo el mundo. Recalcó que una vez que lleguen las telas, los talleres trabajarán con su personal dividido hasta en tres turnos para distribuirlos de manera que sea bajo las medidas de sanidad necesarias.