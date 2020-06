MÉRIDA.- Por reasignación de recursos para enfrentar la pandemia del coronavirus, Mérida cancelará este año 25 programas que dejarán una captación de 43 millones de pesos, mientras que por recortes en 13 rubros de la administración municipal se obtendrán 235 millones de pesos.

El alcalde Renán Barrera Concha dijo que se cancelará la Noche Blanca, el programa Remembranzas, Serenata Yucateca, Noche de las Culturas, Noche Mexicana, Mérida en Domingo, Vaquería Regional, apoyos culturales en colonias y comisarías, cursos en centros culturales, exposiciones, Biciruta, Liga Meridana de Beisbol, y Liga Meridana de Segunda Fuerza.

Asimismo, quedarán suspendidos los programas de verano para niños, Mérida en Acción, iniciación deportiva, academia de beisbol, Torneo Alejandro Preve de Ajedrez, Torneo de Barrios, Torneo de Box, Campeonato Fitness Infantil, Copa Municipal de Natación, la suspensión de clases en Centro de Superación Integral, programa Cine móvil y Spa mamá.

“Esto arroja un monto de 43 millones de pesos, es decir, buscamos hasta por debajo de las piedras donde podíamos ahorrar y seguimos en esa revisión que es permanente, yo creo que hay mucho más también que podemos revisar”, dijo el munícipe.

Agregó que procedieron a recortes en otros 13 rubros de la administración, como sueldos, gasolina y publicidad, que les dejaron ahorros por 235 millones de pesos. “Hay reducción en sueldos, gasolina, electricidad, telefonía, papelería, fotocopias, viajes, viáticos, asesorías, gastos protocoloarios, gastos de publicidad, de imagen y comunicación social, esos conceptos nos arrojan un ahorro por 235 millones de pesos”.

“Lo primero que hicimos fue agotar toda la revisión, desmenuzamos capítulo por capítulo, programa por programa, gasto por gasto y fue en tres sentidos; uno lo que la pandemia por cuestiones físicas obliga a suspender, que la condición nos obliga a no gastar en las cosas que estaba programadas; la otra es que, a pesar de la pandemia, hay asuntos que más allá de que se pueda liberar la sana distancia y que la sana distancia esté restringida, hay actividades que ya no vamos a reanudar, hasta acciones en las cuales ya no vamos a gastar”, dijo el alcalde Renán Barrera.