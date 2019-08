Patricia Itzá/Mérida

Dos empresarios restauranteros fueron víctimas de la delincuencia por medio de extorsión mediante llamadas telefónicas de gente que se hizo pasar por personal de una dependencia de gobierno; ante ello la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán (Canirac), alerta de este tipo de delitos para que no sean víctimas de ellos.

“A lo largo de esta última semana nos han llamado diferentes restauranteros respecto de que les han llamado para pedir datos personales, que al final solo involucran al dueño o a los gerentes, para que después con esta información realizar otras llamadas para hacer algún tipo de extorsión, incluso en algunos casos han vaciado establecimientos”, explicó la presidenta de ese organismo empresarial, Alejandra Pacheco Montero.

Dijo que no se ha indicado el monto de los daños, pero ambos negocios ya interpusieron sus denuncias, debido que en uno no solo se sustrajo efectivo si no también mobiliario del restaurante, “pensando que esa era una indicación previa de su dueño”.

La dirigente señaló que se han llevado a cabo 50 llamadas de ese tipo, por lo que implementaron una campaña de prevención mediante las redes sociales para prevenir que se lleve a cabo el delito. Los delincuentes se las “ingenian” para hacerse pasar por personal de la Profeco, Ayuntamiento, Protección Civil y hasta del SAT.

“Las llamadas no solamente se realizan supuestamente por personal de instancias gubernamentales, sino también de presuntos proveedores que afirman fueron enviados por el dueño del restaurante, por lo que los empleados acceden y sacan de la caja chica efectivo para pagar falsos servicios”, indicó.