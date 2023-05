Capacitan a operadores de nuevos autobuses de 'Va y Ven'

Los accidentes de tránsito en los que se han visto involucradas unidades del nuevo sistema de transporte “Va y Ven” no representan una cifra alarmante, afirmó Rafael Hernández Kotasek, director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

El funcionario dijo que los casos están dentro del estándar en que se presentan con otros camiones de los concesionarios, por ello se trabaja en la capacitación a los choferes para mejorarel servicio.

Hernández Kotasek también descartó que el aumento de unidades bajo este sistema vaya a incrementar los percances, por el contrario, dijo, se busca que las personas usen el autobús y se reduzca la gran cantidad de autos particulares que circulan en la ciudad.

“En el periférico circulan unidades de 12 metros, si no estuvieran en operación se tendría un problema con la demanda; el tema de los accidentes es que a veces la gente se estaciona en doble o hasta en tercera fila, no se respetan las esquinas, entre otros factores”, indicó.

"Accidentes del Va y Ven"

En ese sentido, hizo una invitación a la ciudadanía a mejorar la cultura vial para reducir este tipo de siniestros, al precisar que a la fecha se tienen seis unidades accidentadas, cifra que está dentro de los parámetros normales del servicio de transporte urbano.

“Se trata de una cifra normal, lo que pasa es que cuando es un autobús nuevo hace un poco más de ‘ruido’, pero prácticamente todos los días tenemos alrededor de 20 accidentes; para que nos demos una idea, cada autobús recorre en un día lo que otra persona en su automóvil hace en 10 años”, explicó.

Detalló que de las seis unidades que se han visto involucradas en percances de tránsito ninguna ha sido clasificada como pérdida total y destacó que el Imdut trabaja en la capacitación a los operadores, de los cuales cerca de un 60 por ciento son nuevos.

“Se trabaja en la capacitación para eliminar malas prácticas, por ejemplo, cuando tienen que cumplir un horario se le penaliza si no cumples, pero en el sistema Va y Ven no puedes tener rebases, son ese tipo de cosas en la que se está trabajando, pero no se logra de la noche a la mañana”, admitió.

En otros temas, Rafael Hernández señaló que se ha tenido una buena respuesta en los módulos itinerantes para el trámite de las tarjetas inteligentes “Va y Ven”, en los diferentes puntos de la ciudad y se espera continúe esa tendencia en los próximos días.