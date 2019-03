Novedades Yucatán/MÉRIDA

El escritor yucateco Carlos Martín Briceño, con más de ocho libros publicados, presentará en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2019 su más reciente ejemplar Viaje al centro de las letras, del cual señaló, es un compendio de ensayos publicados en conocidas revistas y periódicos nacionales.

El autor nacido en Mérida en 1966, explicó en entrevista que su más reciente obra está a cargo de la editorial Ficticia, su editorial de cabecera, que publica sobre todo cuento, pero tiene una vertiente de ensayos y crónicas.

“En el libro Viaje al centro de las letras traté de poner no todos los textos que he escrito, porque serían muchísimos, pero quise hacer un libro con cierta uniformidad, la uniformidad aquí es Mérida, en el libro todo huele a Mérida”, puntualizó.

"En este libro hablo de Kafka, de Juan García Ponce, hablo también sobre mi relación con la literatura, sobre por qué escribo, sobre mi relación con mis hijos. Son textos muy variados pero también muy amenos, pues yo no soy exactamente un ensayista, lo que yo hago es crónica-cuento, entonces la gente que lo lee me dice Carlos lo leí con muchísimo gusto, es como si hubiera leído un libro de cuentos”.

El último texto del libro, agregó, es el discurso que di en el aniversario de Mérida, es un discurso largo, 10 cuartillas, pero desde que me invitaron les dije yo soy cuentista y eso hice, siempre con ese dejo de historiar lo que sucede, a través de esto que no es propiamente un discurso sino un cuento.

Martín Briceño aseveró que tampoco está casado con el género del cuento y también tiene una novela llamada La muerte del ruiseñor, que en la Filey 2019 se puede adquirir en el estand de Penguin Random House.

“Esta novela surge de un cuento precisamente, porque yo hice un cuento breve de seis cuartillas de las últimas horas de la vida de Guty Cárdenas, desde que sale de la radio hasta que lo matan. Me pareció tan interesante y tan rico que me dije, bueno este hombre merece una novela. Cuando la fui haciendo me di cuenta que había muchísimas cosas que no se saben de él y que a la gente le sorprende”.

Por ejemplo, añadió, mucha gente no sabe que Guty murió a los 26 años, la gente cree que murió a los 70, a los 80, por tantas cosas que hizo y luego también lo fui combinando con mi vida porque me dio la impresión de que sólo historiar del modo tradicional iba a ser aburrido. Así surgió esta novela que afortunadamente ha tenido mucho éxito entre la crítica y los lectores.

Cabe señalar que Carlos Martín Briceño, ganador de los premios "Beatriz Espejo" en 2003 y el prestigioso Premio Internacional de Cuento “Max Aub” en 2012, presentará Viaje al centro de las letras este domingo 24 de marzo a las 18:30 horas en el Salón Uxmal 1 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Ven a la Feria y conoce estas novedosas creaciones literarias de autores yucatecos, nacionales e internacionales.