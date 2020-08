Carlos Moreno es uno de los pocos trabajadores en zonas arqueológicas que descubren su esencia a partir de la orientación de su abuelo y su padre. Se ha desempeñado como un excelente promotor educativo, reconocimiento expresado por visitantes guiados por él en Kabah. Nos asegura que siente una gran felicidad y está muy contento, porque trabaja en una gran ciudad, Kabah, y lleva 33 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vive en el pueblo de Nohcacab (Santa Elena), donde tenemos una tierra muy fértil. Ha quedado impresionado por las edificaciones y el conocimiento que desplegaron nuestros ancestros y nos comenta:

En Kabah hay un enorme edificio que se llama el Codzpop. Desde muy pequeño mi padre me traía aquí y admiraba los edificios. Cuando crecí, mi abuelo me llevaba a la milpa, me mostraba los chultuno’ob (las sartenejas), de las que tomábamos agua para el pozole. Me decía que el monte está vivo, aquí viven los venados, aquí viven los pavos de monte, aquí viven las hormigas, los pájaros, todas estas especies eran apreciadas por los antiguos, porque anuncian el estado del tiempo.

Poco a poco aprendí a apreciar la naturaleza y los sitios arqueológicos y pude darme cuenta de que todo esto es muy bonito. Cuando mi padre se jubiló yo lo sustituí, y eso me llena de satisfacción. Quiero mi trabajo, todas las mañanas planeo mi jornada y chiflando recorro el sitio; mis compañeros me preguntan por qué estoy muy contento, les respondo que me gusta mucho lo que hago. Contemplo los edificios entre descansos cuando estoy chapeando y quitando la maleza en sus alrededores.

Los antiguos observaron el tiempo y su entorno, su corazón los guiaba, no hacían las cosas sin sentido. Mi abuelo me decía que todo lo que nos rodea está vivo, por eso hoy me he acostumbrado a hacer mi reverencia cuando voy a mi apiario, cuando tumbo el monte. Cuando cosecho tengo que hacer mi reverencia, lo hago por que así me enseñó mi abuelo.

Tenemos muchos dioses que también adoraron los mayas, por eso vivieron muchos años, conocían la naturaleza y cuando se enfermaban se curaban con hierbas. Les comento a las personas que trabajo en Kabah y cuando nos deje esta enfermedad que ha ocasionado muchos estragos les invito a que vengan a visitarnos porque aquí hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que tenemos que apreciar.

Dirán ustedes que solamente les comento y que estoy loco, pero no es cierto, que vengan porque aquí cuando respiras da alegría, se abre tú corazón; vengan a visitarnos, les esperamos con los brazos abiertos.