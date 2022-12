“Hubo un tiempo en que el mundo funcionaba gracias al correo”, dice Simon Garfield y las cartas fueron la principal vía para entablar un diálogo entre lectores y autores; llevada por la nostalgia de esos tiempos, escribo hoy la primera, que no enviaré por correo porque tardaría mucho, o tal vez, nunca llegaría a su destinatario, pero la comparto aquí pensando en ese juego precioso de lo improbable y posible a la vez.

Estimado Hiram Ruvalcaba:

De regreso a Mérida, de entre varios libros que traía elegí el tuyo para leer. Debo confesarte que el cuento es mi género favorito como lectora y, tal vez por eso, me he vuelto un poco más observadora o, incluso, podría decir más crítica de ese género, y ya tenía un buen rato que no leía algo que me sorprendiera, que no estuviera plagado de los lugares comunes o clichés en cada esquina del texto. Tu libro “De cerca nadie es normal” me fue sorprendiendo y sacudiendo con cada uno de los cuentos que leía. Son ocho y casi siempre puedo decir “es que éste es el que más me gustó”, o podría recomendarle a alguien para leer alguno en particular, pero en este caso no puedo. Mi recomendación es: lean todo el libro.

Y es que en cada uno te reinventas, empiezas de cero, algo que no muchos escritores logran porque es dificilísimo, despojarse de todo para escribir algo completamente nuevo y diferente de lo ya escrito antes. Además, logras que tus personajes, de tan cotidianos o en su condición marginal muchas veces, se queden paseando por nuestra memoria, porque no voy a olvidar a esa mujer que quería encontrar a su padre y el final es tan brutal que no lo olvido; ni a ninguno de los personajes en “Los últimos hombres” donde nos dejas ver la bajeza humana y la humillación que sucede a cada rato en todos los rincones del mundo en completa obscuridad y silencio, y nadie se entera o hacemos como que no. En fin, es que en cada cuento hay algo inolvidable, que te deja en shock; pero sabes, también hay momentos en que me reí, y como venía en el avión leyendo me miraron una que otra vez algo raro, y sí es raro porque ¿quién se ríe hoy leyendo?, el humor que nos cuelas entre las páginas es sutil, pero efectivo, y con eso logras mantener el equilibrio de la tensión con que nos tienes al borde en cada cuento.

Aunque he dicho más arriba que no tengo uno favorito, debo decir que el último “Mosaico de un día sin pájaros”, no sólo por ser el último, es estruendosamente bueno, por esta bifurcación entre la crónica, la realidad y la ficción para hablar de una tragedia que nunca debe ser olvidada. De cerca nadie es normal Hiram, ese título es genial y tan cierto, mientras más nos acercamos a algo o alguien descubrimos algo que nos atrae y nos encanta o algo que nos repele de inmediato, tu libro es una muestra genuina de lo primero, quiero seguir leyéndote.

PD: no te hace falta ningún premio más, pero si llegan es porque te los mereces todos.