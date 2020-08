MÉRIDA, Yucatán.- “Necesito sentir a Dios y a mi familia”, fue parte de las últimas palabras que escribió una paciente de coronavirus que habría fallecido en el Hospital Regional Mérida del Issste, y quien dejó una carta, la cual fue publicada en redes sociales por una enfermera.

La publicación de Ari Ocampo, en la que muestra dos fotografías, se ha hecho viral, ya que demuestra el temor y el arrepentimiento de la paciente por no haberse cuidado.

La misiva, con fecha del pasado viernes 7 de agosto, inicia de la siguiente manera:

“Segundo día internada en el Issste por Covid. Tengo mucho miedo de no sobrevivir a esto, ahora me doy cuenta de cómo la obesidad me destruye y tiene mi cuerpo en condiciones deplorables”.

“Perdóname cuerpo por la horrible manera en la que te he tratado, perdona por no ejercitarte y por alimentarte con basura, perdón por ingnorar tu dolor y cómo te vas rompiendo y desgastando. Si bien me has sostenido de una forma amorosa y eficiente, te pido hacer el último intento, tenemos que salir de esta”.

Todavía nos queda mucho por vivir y por experimentar, muchos placeres sanos y muchas sensaciones, aventuras que necesito vivir y vivir sana para expirementar”

La mujer escribió una segunda carta el sábado 8 de agosto, la cual indica:

“Tercer día ingresada(…) me pusieron una mascarilla en lugar de oxigeno, lo que resulta más incomodo, pero también desbloqueará mejor las vías respiratorias… se me dificulta hablar y comer(…) Necesito sentir a Dios y a mi familia”.

La carta finaliza con: “Necesito sobrevivir aquí y quiero que evolucione esto a mi favor rápido. Por favor cuerpo responde, por favor (SIC)”.

La enfermera explica en su publicación que pensó mucho antes de subir la carta, pero su intención de compartirla es crear conciencia entre quienes no creen en esta enfermedad:

“Muchas veces no le damos importancia a las cosas que realmente lo son, como nuestra salud, nuestra familia y nuestros verdaderos amigos”.

"Hoy está paciente perdió la batalla al covid, una mujer amada y que seguramente está siendo llorada por sus familiares. Es muy triste para mí y con un nudo en la garganta pues es muy fuerte leer estás últimas palabras que escribió mi paciente el día de ayer (sábado) antes de ser intubada y dude en subirlo. Fue muy duro leer cómo se dio cuenta de sus errores, y cómo quiso luchar, cómo le pedía a su cuerpo una última oportunidad, pero lamentablemente no aguantó y no pudo continuar con la batalla”

La joven indicó que la paciente tenía su edad y toda una vida por delante, pero perdió la batalla contra el virus, al igual que otras mil 431 personas en el estado.

Finalmente, Ari hace una petición a la población: "Ámate, valórate, valora a tu familia y si realmente amas a tu familia #QuedateEnCasa por qué no sabemos que nos pasará mañana, son sus palabras las que deben ser escuchadas, no las mías (SIC)", escribió