El alcalde de Tixkokob, Eric Quijano González, fue contundente con la población a través de un mensaje a través de sus redes sociales: o acatan las disposiciones o serán sancionados, eso debido al crecimiento de los casos de coronavirus en esa comunidad que incluyen ya dos personas fallecidas.

Dijo que el número de contagios y de fallecidos “nos pone en una alarma total”, pues además de esos casos oficiales, presuntamente hay 14 más sospechosos en el municipio los cuales aún no han sido ubicados.

“Yo no sé qué esperamos para tomar en serio estas medidas preventivas”, dijo.

Refirió también que se han recibido llamados por parte de propietarios de negocios, que preguntan cuándo podrán volver a abrir sus puertas, a lo cual dijo que eso será cuando todos hagan caso de las medidas preventivas. “Mientras más tiempo tardemos en controlar los contagios, más tiempo tardaremos en tocar el tema de la reactivación económica, y eso nos afecta a todos”.

Agregó que los negocios no esenciales que sean sorprendidos trabajando, serán clausurados, y los esenciales que no cumplan con las medidas de prevención establecidas por la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Tixkokob, o no respetar los horarios correspondientes, correrán la misma suerte.

“Ya no hay llamadas de atención, ya no estamos para eso. O cumplimos o vamos a ser sancionados”.

Asimismo, informó que las plataformas que prestan servicios a domicilio sólo podrán trabajar hasta las 9 de la noche, a menos que puedan acreditar que están yendo a comprar un medicamento a la única farmacia abierta más tarde.

Concluyó dirigiéndose a la población en general: “A todas las personas que pongan en riesgo la vida de las demás, como salir sin cubrebocas, no tomar la sana distancia o estar sentados en espacios públicos (...) que no tienen por qué estar en calle, lamento decirles que serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal que establece el Gobierno, y al bando único de buen gobierno de municipio de Tixkokob, ya no hay llamadas de atención”.