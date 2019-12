Incuantificables los casos pendiente en el sistema penal tradicional

Patricia Itzá/Mérida

En Yucatán se desconoce el número de casos que faltan para concluir con el sistema penal tradicional, debido a que todos estos expedientes se encuentran en el Archivo General del Estado y de manera paulatina se atienden.

Al menos existen 28 personas que siguen sin contar con una sentencia, debido a que sus casos siguen en el antiguo proceso judicial, informó la juez primero penal, encargada de los asuntos del antiguo sistema penal tradicional, Rubí González Alpuche.

“Es muy difícil saber cuántos casos quedan, debido a que nadie se imaginó que desapareciera este sistema tradicional o mixto, como también se le llama. También las partes, en muchas ocasiones, dejaron los casos y no se resolvieron”, señaló.

La jueza dijo que en la entrega-recepción que se hizo hace dos meses se registró dicho número que todavía tiene un proceso jurídico, pero que se quedó en el antiguo sistema. La lentitud se debe a que no se cuenta con el personal suficiente para que se concluya y se dé extinción a ese sistema.

“Los seis técnicos que realizan el trabajo tienen no menos de 100 expedientes, porque de estos dos meses que he estado en el puesto les he dado 600 para acordar, pero pudieran ser más; sin embargo, también tengo que dividirme entre firmar, checar el trabajo, rubricar las sentencias, si fuera dar solo el trabajo, lo haría diario”, explicó.

Cabe recordar que en 2011 se realizó una reforma judicial en el Estado que cambió de forma el sistema penal inquisitivo, que fue sustituido por un sistema acusatorio y oral que, en su momento, se dijo que de acuerdo con las experiencias, era más efectivo para proteger los derechos fundamentales de víctimas y acusados.

González Alpuche es la encargada de los casos de los ocho juzgados, pero no cuenta con el personal suficiente para cerrar los casos, ya que la mayoría de los asuntos tienen “vicios” que en esta nueva ley no se contemplan, por lo que en algunos casos las carpetas de investigación son desechadas.