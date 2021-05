Detienen abuelita durante cateo en la Melitón Salazar

MÉRIDA, Yucatán.- Con saldo de dos detenidos y el aseguramiento de droga de abuso culminó el operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego del cateo realizado en dos predios de la Melitón Salazar.

La unidad especializada en delitos de narcomenudeo de la Fiscalía, efectivos de la Policía Estatal Investigadora y personal del Instituto de Ciencias Forenses, encabezaron el despliegue en el sitio, donde se detuvo a M. C. C. P., de 63 años de edad, y a E. A. S. C. de 32.

En el lugar se efectuaron sendos cateos y el aseguramiento de droga, derivado de la investigación correspondiente con la carpeta número G3/ 372/2020, tras la orden obsequiada por el Juez Segundo de control del primer Distrito Judicial.

Como resultado, se aseguraron drogas de abuso probablemente de tipo cannabis, clorhidrato de cocaína conocida como Crack y metanfetaminas conocidas como cristal, por lo que los detenidos fueron puestos a disposición para iniciar el proceso en su contra.

Detenido en Kanasín

Por otra parte, agentes de la SSP detuvieron a Juan Carlos H. G., quien fue sorprendido cuando realizaba una operación de compraventa de drogas en Kanasín.

El sujeto fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión todo el tiempo que dure el proceso.

