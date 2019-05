Novedades Yucatán/CELESTÚN

Fatídico viernes en Celestún: un sujeto asesinó a su esposa (de la que se estaba separando) y posteriormente se suicidó, en un predio ubicado de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en este puerto.

Según información recabada en el lugar de los hechos, alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes, Juan Pablo A. C., de 36 años, llegó a la casa ubicada en la calle 2 por 13 y 15 de la mencionada colonia y discutió con su expareja identificada como Anabell C. C., de 35 años, por presuntos problemas acerca de su divorcio.

Al calor de la discusión, Juan Pablo apuñaló varias veces a Anabell y al ver que seguía viva la estranguló hasta que perdió la vida, según la información preliminar.

Posteriormente, el victimario se suicidó de un balazo en la cabeza.

Familiares y vecinos al escuchar el escándalo de la discusión y del balazo llamaron a los servicios de emergencia

Agentes de la Policía Municipal y de la Secretario de Seguridad Pública llegaron al lugar y acordonaron el área, a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.

Se espera la llegada del Semefo para realizar el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos y realizar la autopsia de ley.