Novedades Yucatán/MÉRIDA

un descontrol de la glucosa, puede hacer que una pequeña herida se convierta en una celulitis bacteriana, infección cutánea que conlleva muchos riesgos en pacientes diabéticos.

Especialistas del Área de Manejo Avanzado de Heridas del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez” del IMSS salvaron la pierna izquierda de un paciente diabético, que presentó una celulitis bacteriana.

“Creo que mi historia puede servir de ejemplo para que personas que tienen diabetes como yo, se cuiden, que vayan puntualmente a sus citas médicas, se realicen estudios de laboratorio regularmente, tomen sus medicamentos exactamente como se los recetaron y sobretodo cuiden su alimentación. Yo no me cuidaba y estuve a punto de perder la pierna y dejé de caminar por varios meses”, aseveró el señor Luis Alberto Fuentes Osorio.

Todo comenzó con un fuerte dolor en la pierna izquierda, que presentaba enrojecimiento e inflamación, por lo que acudió de inmediato al HGR No. 1, donde le indicaron que por un descontrol en su glucosa, lo que pudo ser una pequeña herida o fisura en la piel se convirtió en una celulitis bacteriana que se encontraba en los tejidos blandos de la pierna y pie izquierdo, por lo que estuvo ingresado en el hospital del 21 de abril hasta el 20 de mayo del año pasado.

Al complicarse la infección se le realizó un drenaje en la zona, donde fue necesario aplicar cortes, por lo que requería curaciones especializadas.

“Los especialistas en Angiología me dijeron que podía perder la pierna; sin embargo, comenzaron a tratarme en el Área de Manejo Avanzado de Heridas y así, después de un proceso lento pero muy efectivo logré recuperarme gracias a la enfermera Rosy y a todos los especialistas que me brindaron atención médica. Me dieron mucha confianza e incluso dejé de tener tanto dolor y vi los resultados en poco tiempo”, explicó notablemente emocionado el señor Luis Alberto.

Medicamentos

Rosa Maribel Cuevas Sánchez, enfermera encargada del Área de Manejo Avanzado de Heridas, explicó que en un principio le realizaron tres curaciones mientras estaba hospitalizado.

Los medicamentos que utilizaron son apósitos (vendas o compresas) especializados antibacteriales y fórmulas magistrales que preparan en dicha Área para ayudar a la oxigenación e hidratación de los tejidos, lo que ayuda al crecimiento de las células, y a una cicatrización rápida y adecuada.

“El señor Luis tenía mucho dolor, enrojecimiento en la zona, fiebre e inflamación, la infección pudo haber llegado a los tejidos profundos de no recibir atención oportuna. Fue un proceso muy laborioso por las condiciones de las heridas, al ser un paciente diabético bajaron sus defensas y subió la glucosa, por lo que tuvo riesgo de perder la pierna por la exposición de tendones”, explicó la enfermera Cuevas Sánchez.

En el Área de Manejo Avanzado de Heridas se hacen protocolos de investigación para realizar estos medicamentos especializados y el Instituto proporciona los ingredientes para darle un mejor tratamiento a los pacientes. Al rehabilitarlos y evitar alguna amputación, se logra que su vida sea como antes.

“El pie diabético es el principal motivo de consulta en el Área, la segunda causa es por quemaduras en pacientes pediátricos, afortunadamente hemos logrado recuperaciones muy exitosas”, explicó la enfermera.

Al ser dado de alta en mayo del 2018, el señor Luis Alberto acudía tres veces a la semana al Área mencionada. Fue dado de alta el 28 de agosto con el cierre total de las heridas.

Actualmente ya está recuperado y lleva un control puntual de la diabetes en la Unidad de Medicina Familiar No. 58.

“Aprendí la lección y ahora no me descuido, tomo mis medicamentos, sigo las instrucciones que me da mi médico familiar o en el módulo DiabetIMSS, donde voy cada mes. Entendí que esto es un cambio de hábitos integral y lo mejor es poder volver a caminar”, finalizó.