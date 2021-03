Cenotes de Yucatán siguen inundados por lluvias del 2020; algunos no se pueden visitar

MÉRIDA, Yucatán.- Debido a las intensas lluvias registradas desde el año pasado y las de mediados de febrero, cuevas y cenotes se inundaron; sin embargo no se ha reportado algún daño a vestigios o pinturas en su interior, a pesar de que en algunos aún no desciende el agua completamente y continúan cerrados.

Se calcula que en abril o mayo se pueda inspeccionar de manera más profunda su estado, informó el antropólogo, Carlos Evia Cervantes.

“Esto ha sido inusual, al elevarse el nivel del agua, la gente no puede visitar las cuevas ni cenotes, incluso se vuelven más peligroso”, señaló.

El también columnista de “El Poder de la Pluma” dijo que visitó la cueva del municipio de Tecoh y tras avanzar un buen tramo ya no se puede seguir porque todo “esta bajo agua”, se vuelve difícil el acceso no sólo para las personas que lo visitan si no para quienes cuidan estos sitios.

“Esto se vio en varias partes del Estado porque en algunos lugares aumentó entre tres y cuatro metros de altura, algunos sitios estuvieron informando continuamente del estado de las cuevas y cenotes después de las lluvias intensas”, señaló.

Evia Cervantes indicó que esta situación fue difícil para todos porque además de la pandemia muchos sitios de interés turístico tuvieron que permanecer cerrados, sin embargo, algunos han vuelto abrir pese a que no ha descendido totalmente el nivel de agua.

“A mediados de febrero debido a un frente frío se tuvo una lluvia intensa, como las que se vieron entre los meses de junio y octubre del año pasado, por lo que se volvió a elevar en un 40 por ciento otra vez el manto freático por lo que de nueva cuenta se tuvieron encharcamientos en lugares en donde se había quitado el agua”, precisó.

Sin embargo, a pesar de las inundaciones el especialista, indicó que el clima siempre afecta a los vestigios o las estructuras de las cuevas y cenotes pero las inundaciones son parte de lo que han soportado a lo largo de su estancia en los lugares encontrados.

“Los vestigios que están ahí (cuevas) no se afectan porque han permanecido en ese mismo sitio porque llevan ciento de años ahí, lo que sí está afectando es el vandalismos que aún se sigue viendo en algunos lugares sobre todo de recién descubrimiento”, añadió.

