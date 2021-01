Censo del Inegi revela que la población yucateca mejoró su formación educativa

MÉRIDA, Yucatán.- Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que la población yucateca mejoró su formación educativa pues ahora el promedio escolar es de preparatoria, cuando en el último reporte del 2010 indicaba que era de secundaria.

De acuerdo con los reportes del Instituto y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la población de la entidad pasó de 8.2 años de estudios en promedio, en 2010, a 9.6 en 2020.

Los datos indican un ligero cierre en la diferencia promedio de escolaridad de la población de 15 años, y más por sexo, pues en la muestra de hace una década el promedio era de 8.4 hombres y 8 mujeres; el último indica 9.7 a 9.5 respectivamente.

Entrevistada al respecto, la secretaria de Educación del Estado de Yucatán (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, dijo que es una magnífica noticia y continuaran luchando para que los jóvenes transiten en estos niveles educativos, al asegurar que es algo que vienen fomentando.

“Son tres años prácticamente los que brincamos, por decirlo así, desde primero de secundaria que reportó el anterior censo, ahora se llegó a uno de preparatoria, por eso en las secundarias motivamos a los jóvenes para que continúen sus estudios y no deserten”.

Alfabetización en Yucatán

Respecto a la alfabetización, la funcionaria manifestó que hubo una reducción leve y admitió que es bastante complicado avanzar ya que las personas mayores que no saben leer ni escribir no tienen mucho interés en aprender, debido a que ya hicieron su vida, su trabajo, y no hay algo que los motive.

Recordó que la Segey tiene centros de alfabetización para adultos, donde se les exhorta a acudir, “comienzan, pero lo van dejando”.

Villanueva Trujillo dijo que “esta situación complica la enseñanza a los maestros de esta modalidad, que deben ser bastante motivantes para que las personas puedan concluir la primaria, la secundaria o el aprendizaje de la lectoescritura”.

Por otra parte, la secretaria de Educación comentó que es muy apresurado decir si el próximo ciclo escolar 2021-2022 será presencial o continuará en línea. “Hay que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia de Covid-19 en Yucatán”, señaló.

