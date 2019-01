Redacción/MÉRIDA

A diferencia de otros estados, la escasez de gasolina en varias partes del país no está afectando el desabasto de productos perecederos, con la central de abastos de Mérida trabajando con normalidad, enfatizó Roberto Felipe Osorio Robertos, administrador general de ese sitio.

De hecho, subrayó que no hay escasez de ningún producto, e incluso señaló que se mantiene el promedio de entrada de vehículos pesados, similar al mes anterior, siendo del primer día del año hasta el día 15, de 220 camiones entre trailers tipo torton y de tres toneladas.

“Aquí en la central de abastos no ha repercutido en nada la escasez de gasolina, pese a que casi todo el producto que entra viene de otros estados. No ha dejado de entrar el mismo número de camiones que normalmente recibimos”, señaló, tras admitir que no sabe cuál pueda ser el motivo, pero “me imagino que cuando salen de sus lugares de origen en el camino cargarán combustible.

Por lo general, los productos que traen para la distribución provienen de Guadalajara, Puebla, de la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Chihuahua, y en el caso de Yucatán por lo general son del Cono Sur con cítricos.

A la central de abastos llegan todo tipo de productos, entre los cuales mencionó aguacate, cebolla, limón, papa, plátano, limón, junto con frutas de la época, las cuales son distribuidas por la Unión de Comerciantes, entre ellas algunos súper mercados.

“Algunos supermercados tienen su propia manera de distribución de frutas y verduras”, indicó.

Osorio Robertos insistió en que hasta hoy no tiene ningún reporte de que vayamos a tener desabasto de algún producto, pues “seguimos trabajando con normalidad, las 24 horas del día”.

“Aquí continuamos trabajando con el afán de dar el servicio, y sin que nos alcance la afectación que se da en otros estados por la escasez de gasolina”, reiteró, tras mencionar que “al menos con nosotros, no nos ha repercutido esa situación, pero no sé, si en otras actividades en Yucatán suceda la mismo”.

“Pese a que estamos lejos del centro del país, así como de estados productores, estamos teniendo todo tipo de frutas, verduras y productos de temporada, por lo que podemos continuar garantizando el abasto en Yucatán”, añadió.