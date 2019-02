José Salazar/Novedades Yucatán

Con equipos de última generación para estudios de gabinete, el Centro Especializado en Radiólogos de Mérida (Ceram), que en fusión con el Centro Médico Pensiones (CMP), ofrece la más alta tecnología para el diagnóstico de enfermedades por medio de rayos X e imagenología.

“Tenemos tres ultrasonidos de la más alta gama, que no tiene ningún otro centro en Yucatán, un tomógrafo de 128 cortes y un mastógrafo digital que es el mejor del todo el sureste”, explicó el doctor Ernesto Díaz Maldonado, director de Ceram.

El centro radiológico, indicó estará innovando la medicina en Yucatán con los mejores especialistas y equipos para diagnóstico con costos accesibles en los servicios. En el marco de las actividades previas a la inauguración del Centro, que se llevará a cabo próximamente, se realizó la Primera Jornada Médica en la que destacados especialistas expusieron temas de vanguardia en neurología, cardiología, diabetes, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética así como especialistas de las marcas Philllips y Fuji.

El doctor Díaz Maldonado agregó que con actividades como esta, el centro pretende mantener un contacto adecuado con los médicos promoviendo su actualización y favoreciendo la investigación.

“La inauguración formal de Ceram se llevará a cabo en fecha próxima, pero ya estamos laborando. Solo esperamos concluir algunos detalles de equipos que nos llegarán, el edificio ya está listo y estamos trabajando. En mayo, pretendemos una expansión para contar con resonancia magnética y una sala de hemodinamia en el Centro Médico Pensiones”, puntualizó el director de la empresa.

Por su parte, uno de los accionistas del centro radiológico dijo que en el aspecto de salud, a pesar de los avances, Yucatán se había “estancado” en innovación.

“Ceram viene a romper con muchas cosas. Estamos trayendo los equipos de última tecnología a nivel mundial. Ha sido una gran inversión, es una apuesta en la que creemos. Estamos convencidos que trayendo lo mejor, nos ayudará a innovar. Tenemos equipos de última generación que hace tiempo no se veían en la región. En ultrasonido y rayos X tenemos los equipos de alta gamma que utilizan menos radiación y son digitales”, mencionó.

El accionista destacó que a pesar de contar con estos equipos, los costos de los estudios serán accesibles para la población.

“Vamos a estar incursionando no solo en los estudios sino en la divulgación de la información porque muchas veces la población no sabe con qué equipos se cuentan y que pueden hacer. Por ejemplo, con nuestros equipos hemos visto diagnósticos de cáncer que con otros equipos no se hubieran detectado de forma oportuna”, concluyó.

Por último, dijo que el objetivo es atender a pacientes de la región con las mejores opciones para realizarse los estudios de diagnóstico.