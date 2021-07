A sus 70 años, doña María Luisa logra concluir sus estudios de primaria

MÉRIDA, Yucatán.- Con 70 años de edad, doña María Luisa Paredes Durán demostró que nunca es tarde para aprender, ya que este día recibió su certificado de educación básica, tras concluir sus estudios de primaria.

Antes de que cayera la lluvia, como suele ocurrir en esta época del año en Yucatán, María Luisa acudió a la Plaza Comunitaria “Leopoldo Arana Cabrera” del Instituto para la Educación de Adultos del Estado (Ieaey), ubicada en Muna, para recibir el documento que avala sus estudios primarios, sin saber que quien se lo entregaría sería el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

Fue en 2018 cuando María Luisa Paredes Durán decidió estudiar su primaria motivada por el deseo de superarse y leer la Biblia, sin ayuda de otras personas, sueño que se materializó al concluir sus estudios de primaria.

Durante su encuentro con el Gobernador, la mujer le compartió su experiencia educativa a través del Ieaey y muy emocionada le contó que no solo logró aprender a leer, sino también escribir y realizar operaciones matemáticas.

"Nunca creí que podría tener estudios, pues desde chica mi mamá y abuela me enseñaron a dedicarme a las labores del hogar, entonces me animé a entrar a la escuela motivada porque pudiera solita leer la biblia", le platicó.

María Luisa le compartió que desde hace muchos años se dedica a la venta de antojitos regionales, como tamales, y una de sus clientas frecuentes era una maestra, quien le comentó sobre el programa estatal de educación para adultos mayores y así fue como decidió tomar clases.

Junto con 29 alumnos más, Paredes Durán tomó clases iniciales y materias de nivel primaria como español y matemáticas, con las que aprendió a leer y escribir como desde pequeña fue su anhelo.

"Me siento muy orgullosa de este logro que también le da felicidad a mi familia, antes, mis nietos o mi hijo me ayudaban a leer la biblia, ahora yo me acerco cuando hacen su tarea y le entiendo, es una gran oportunidad que nos brindan a los viejitos como yo”.

“En mis 70 años nunca había tenido la fortuna de conocer a un Gobernador en persona por lo que le agradezco mucho su apoyo", le indicó María Luisa a Vila Dosal.

Acompañado de la asesora del Ieaey, Paula María Martín Lugo, Vila Dosal reconoció a María Luisa por el incansable esfuerzo que realizó para poder tener hoy en sus manos su certificado.

"Quiero decirle que me da mucho gusto que ya terminó la primaria, es un gran logro y por eso vine a entregarle su certificado y decirle que estamos muy orgullosos de usted, pues sabemos que no es fácil", le dijo el Gobernador.

Este día, María Luisa cosechó los frutos sembrados 3 años atrás cuando decidió aprender y desde entonces se ha convertido en el orgullo de su familia que conforman sus 6 nietos, 10 bisnietos, hijo y esposa y nuera, al superarse y recibir del Gobernador Mauricio Vila su certificado de primaria a sus 70 años de edad.

"Nunca es tarde para aprender y acudir a esta escuela me ha cambiado la vida, ahora actividades como leer, hacer el mandado y otras cosas ha sido más fácil desde que estudio", aseguró la mujer.