Escalafón transparente, ofrece la 'planilla blanca' que encabeza Miguel Ángel Moreno Camelo

MÉRIDA, Yuc.- Al cerrar su campaña rumbo a la elección programada para este lunes, Miguel Ángel Moreno Camelo, quien encabeza la 'planilla blanca' afirmó que con su triunfo iniciará un proceso de renovación para la normatividad y defensa vigorosa de las condiciones generales de trabajo en la sección 67 del Sindicato de la Secretaría de Salud de Yucatán (Sntssy).

Este viernes, ante una multitud que se congregó en el local del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Miguel Camelo enfatizó que su proyecto de trabajo tiene como base el manejo de un escalafón transparente, otra prestación por servir en unidades infecto contagiosas, y la bolsa de trabajo para los familiares de los trabajadores, planteamientos que obedecen a las principales demandas que en precampaña y durante la campaña los compañeros trabajadores le solicitaron.

“Pongo a su servicio los 24 años de antigüedad en el sector salud en Yucatán en los cuales me he conducido con honestidad como servidor público, y en la política sindical, inicié este camino como enfermero especialista ta en el Hospital “O’Horán”, y en el ámbito sindical he participado desde 1995, lo que me da experiencia y madurez para buscar la justicia, la legalidad y la transparencia que demandan los trabajadores”.

Miguel Camelo destacó que su planilla está integrada por 58 destacados trabajadores del sector salud los cuales se desempeñan desde los cargos de afanador hasta médicos especialistas.

Llamado a votar por 'planilla blanca'

En este sentido hizo un llamado a votar por la 'planilla blanca' para dar certeza laboral a los más de 5 mil afiliados de dicha organización sindical.

Recordó que el horario de votaciones será de 08:00 a 20:00 horas en hospitales, y expuso que el periodo de campaña electoral que inició el 17 de marzo y que concluye este sábado 2 de abril, se ha desarrollado en un clima de civilidad y respeto con los otros contendientes.

TE PUEDE INTERESAR:

Con unidad y apertura buscan fortalecer sindicato de salud; Vicente López cierra campaña

Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán inician paro total para exigir un aumento salarial

Sindicato del INAH amenaza con cerrar Chichén Itzá y Uxmal