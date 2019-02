William SierraNovedades Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Cientos de niños podrían quedarse sin la oportunidad de recibir una adecuada atención integral, y a la vez, muchas madres de familia se verían obligadas a dejar de trabajar al no tener donde dejar a sus hijos, con el masivo cierre que se prevé de estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar, según expresaron varias encargadas y propietarias de estos lugares.

De hecho, manifestaron que de las poco más de 200 estancias infantiles de Bienestar que hay en la entidad están en incertidumbre, y el cierre es latente, pues aún desconocen cuáles serán las reglas de operación, ya que de darían hasta fin de mes.

A la fecha ya cerraron unas 20, pero la cifra se podría disparar al triple o más, con el consiguiente problema de que igual se perderán fuentes de empleo.

La mayoría de las que cerraron son del interior del Estado, dado que dependían exclusivamente del apoyo oficial de este programa federal, que se dejó de recibir desde enero. Ahí recibían a niños, cuyos padres carecen de recursos económicos.

Pidiendo no decir sus nombres, madres de familia beneficiadas y las propias responsables de estas estancias infantiles coincidieron en que no todos tienen familiares dispuestos a cuidar a sus hijos mientras trabajan, y también señalan que dejar esa responsabilidad a los abuelos, como sugieren las autoridades federales, no es del todo propicia, y no es que se dude de la capacidad, pero lo ideal es que estén más para que se les procure, que achacándoles la tarea de cuidar a los nietos.

En ese sentido, una de las responsables de estas estancias menciona que sus programas causan impacto importante no sólo en los niños y familias, sino en la sociedad en general, ofreciendo apoyo y servicios a sectores vulnerables, permitiendo generar condiciones para que amas de casa tengan la oportunidad de apoyar la economía familiar.

También mencionó que el programa de estancias infantiles no sólo es un lugar de cuidado, sino también de convivencia y socialización, recibiendo una alimentación completa suficiente e inocua basado en los estándares que exige el DIF Nacional, reciben una educación integral por medio de actividades lúdico educativas, además de incluyente e inclusiva.

Igual para poder formar parte del programa de estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar, las maestras y maestros reciben capacitación constante en distintas áreas y se exige contar con instalaciones que reúnan una serie de requisitos para ser segura y salvaguardar la integridad física y emocional de los niños.

También destacan que cuando a un niño le toca entrar a prescolar, siempre lo hará en desventaja y tendrá problemas para desarrollarse igual que aquel que recibió la educación inicial, adquirida en una estancia.

A su vez, las mamás entrevistadas dijeron desconocer a quiénes y cómo se les dará los 1,600 pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció.