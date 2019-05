José Salazar/Mérida

Con más de dos mil niños atendidos en Yucatán, del 12 al 17 de este mes se efectuará una jornada más, la número 19 de cirugías de labio y paladar hendido, con la colaboración del DIF estatal, el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” y el Club Rotario de Mérida.

La jornada anual, que se ha convertido en un referente en el sureste del país, atenderá sin costo en esta ocasión, a 60 niños que presenten estos defectos congénitos que en Yucatán tienen una incidencia de 12 casos por cada 100 mil habitantes, la cual supera la media nacional que es de 7.5 por cada 100 mil.

Este tipo de cirugías en la medicina privada, superan los 45 mil pesos.

La convocatoria para el registro está abierta a todos los municipios a través de los DIF de esas demarcaciones.

Corresponderá a los ayuntamientos acercarse a la dependencia para hacer inscribir a las personas para que sean valoradas en próximas fechas.

Esta condición se desarrolla en la etapa temprana del embarazo, cuando los lados del labio y del paladar no se fusionan. Aunque la mayoría de los bebés que nacen con una hendidura son sanos y no tienen otra anomalía congénita, se dan casos en que presentan otras condiciones como síndrome de Down.