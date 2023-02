Me fui con mis palabras a la calle / las abrazo, las escojo / soy libre/ aunque no tenga nada

Gioconda Belli

Del poema “Despatriada” de la escritora Gioconda Belli son estos versos de epígrafe, su voz hizo eco en mí desde la primera vez que la leí en su libro “La mujer habitada”, después su poesía fue una catarsis y sentir cómo al leerla recorre la sangre por mis venas.

Hace unos meses la escuché en la FIL Guadalajara en una charla con el escritor Sergio Ramírez, ambos nicaragüenses, donde dialogaban sobre escribir lejos de casa, pues ambos están exiliados desde hace años de su patria. Por eso su literatura habla de esos temas, ¿cómo no hacerlo?, sus palabras calan hondo en lo profundo de la conciencia social, de la integridad, la justicia, y eso, claro, incomoda a las dictaduras que, no teniendo otras formas, recurren a sus ya predecibles actos de censura y persecución.

Las dictaduras siguen tan activas y tan crueles como en aquellos tiempos que creímos pasados, especialmente persiguiendo, censurando y amedrentando a quienes les “incomodan”; las dictaduras se disfrazan hoy de institucionalidad, de Gobierno democrático, de régimen y otras demagogias. Y justo hace unos días a ambos los han despojado de su nacionalidad, porque aún lejos de su hogar han luchado desde la palabra escrita por la justicia de su país, y la palabra es tan fuerte y tan poderosa que al dictador esto no le gustó nada y junto a otros más de noventa de sus paisanos les han retirado la nacionalidad y les expropiaron todos sus bienes.

Gioconda Belli es una mujer fuerte y una escritora extraordinaria, su prosa y su poesía siempre han estado cargadas de conciencia social, de demanda ante las injusticias que se viven en Latinoamérica, especialmente contra las mujeres. Su experiencia de vida marca su palabra fuerte y definitiva, sus mensajes son poderosos, llevan incluida la lucha, la congruencia y la dignidad del ser humano.

Ante la noticia, varios países latinoamericanos le ofrecieron su nacionalidad, entre ellos México (me alegró mucho saberlo); pero ella ha decidido tomar la nacionalidad chilena, no sin antes romper en una entrevista su pasaporte donde dijo: “Yo no soy este documento, yo soy Gioconda Belli, soy una poeta nicaragüense y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos (Daniel Ortega y Rosario Murillo) todavía voy a estar en los libros como poeta nicaragüense”.

En “Despatriada” y en toda su obra literaria, encontraremos una voz que le habla a todos aquellos que son despatriados o despojados injustamente de algo o de alguien, por eso dice: “Hablar por los que callan/ entender esas rabias/que no tienen remedio”.

Gioconda sabe hablar desde el dolor y convertirlo en literatura, en arte, así nos invita a habitar su casa: “No tengo donde vivir/ escogí las palabras”.

Ella sabe que el corazón de todos sus lectores es su hogar y su patria. Ningún dictador, ni cientos de ellos, podrán despojarla como ciudadana del mundo y de las letras.

Me fui con las palabras bajo el brazo

ellas son mi delito, mi pecado

ni Dios me haría tragármelas de nuevo.