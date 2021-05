Clases a distancia han afectado la economía de los padres de familia

MÉRIDA, Yucatán.- Tras más de un año de clases a distancia, implementadas desde marzo del 2020 por la pandemia del coronavirus Covid-19, decenas de padres de familia han optado por adoptar estrategias de reforzamiento educativo presencial para aquellos estudiantes que presentan atraso en algunas asignaturas o en su formación didáctica.

Han sido diferentes factores como el que la pandemia se haya prolongado durante más tiempo del que se pensaba al principio; el aburrimiento que han generado las sesiones del programa “Aprende en casa II” y la necesidad de socialización con los demás estudiantes los que han llevado a que más familias se decidan por estas alternativas para mejorar el nivel de educación de los niños.

Si bien es cierto que al principio se pensaba que era una práctica exclusiva de los papás que tenían a sus hijos en escuelas particulares y quienes estaban ansiosos por regresar a las clases presenciales, en los últimos meses se ha visto que dicha estrategia también ha sido tomada por padres de niños de colegios públicos.

De acuerdo con algunos tutores, el objetivo es que los alumnos de nivel básico puedan mejorar el desempeño en aquellas asignaturas en las que tienen problemas que no han podido solventarse del todo con las clases en línea y con el acompañamiento a distancia de sus profesores.

Por ello, la figura de un asesor didáctico o “instructor” cobró mayor relevancia entre ciertas familias, quienes han visto en estos trabajadores de la educación un verdadero apoyo para reforzar la enseñanza de sus hijos, para que, cuando se autorice el regreso a clases presenciales, el atraso no sea significativo.

Tal y como lo han dicho los representantes de los sindicatos magisteriales en Yucatán, “las clases en línea nunca podrán sustituir la efectividad de una sesión presencial, por ser ésta un modelo más completo, de socialización y orientación en aquellas dudas referente a ciertos temas”.

Contratan asesores para incentivar aprendizaje

Javier Pacab Santana, secretario de organización del Gremio Nacional de los Trabajadores de la Educación (GNTE), opinó que si bien esta estrategia se realiza entre familias que tienen cierto poder adquisitivo y pueden pagar estos cursos, la realidad es que, cada vez más, se hace evidente la necesidad de reforzar ciertos aprendizajes que desde hace un año se toman en casa.

Indicó que particularmente uno, dos o hasta tres familias se agrupan y mandan a sus hijos con un maestro o asesor para poder incentivar un aprendizaje más efectivo, sobre todo en aquellas áreas en las que no se ha tenido un buen resultado en los últimos 12 meses, como por ejemplo en asignaturas como matemáticas, inglés, informática o física, entre otros.

Descartó que esta práctica pudiese traer algún problema o dificultad en el proceso de aprendizaje del estudiante, sino que más bien se debe tomar como una herramienta que quienes pueden pagarlo adoptan para reducir el posible retraso escolar de sus hijos, una vez que se autorice el retorno a las aulas.

“Definitivamente sirve para que el alumno no pierda el ritmo y tenga a alguien a su disposición para que le puedan resolver las dudas, con un trabajo más cercano y con un desarrollo de sus actividades académicas más óptimo, que justamente es lo que los maestros de las escuelas hemos buscado todo este tiempo”, asentó.

El también profesor de secundaria, fue enfático en precisar que la educación presencial no podrá sustituir a la educación a distancia y quizás ha sido esa la interrogante que varias familias han analizado, para decidir contratar a un instructor o asistente educativo que refuerce el aprendizaje de sus hijos.

No obstante, destacó que la labor de un maestro no solamente es transmitir conocimiento, sino también fomentar el trato humano con los alumnos e incentivar el desarrollo social y emocional, lo que muchas veces se obtiene con un guía durante su desarrollo académico.

Problemática en comunidades rurales

También reiteró que esta estrategia la adoptan muchas veces las familias que cuentan con los recursos suficientes o donde los papás trabajan y requieren de un asesor, pero no hay que descuidar a quienes viven en las comunidades rurales o más alejadas, que también atraviesan por un problema serio con esta pandemia.

“No todos pueden tener la misma oportunidad y no todos los niños pueden tener a alguien a la mano que les ayude de manera presencial… se trata de una estrategia que las familias adoptaron ante la incertidumbre de no saber cuándo iban a regresar a clases presenciales sus hijos”, subrayó.

Eso sí, precisó que quienes toman cursos de reforzamiento o asesorías tendrán un resultado particular, aunque no puede reflejar un cambio considerable en todo el sistema educativo, ya que no todos los cuentan con el acceso a una guía personal que los oriente casi todos los días.

Advirtió que esto también puede provocar que exista un distanciamiento mucho mayor entre los alumnos que tienen esta oportunidad y quienes no, por lo que será cuestión de los maestros el poder nivelarnos y aplicarles una evaluación diagnóstica de sus conocimientos, una vez que regresen a las aulas.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Vila anuncia que el regreso a clases presenciales en Yucatán sería en el mes de agosto

Yucatán: No habrá regreso a clases presencial en lo que resta del ciclo escolar; señala Segey

Yucatán: Segey aplicará estas estrategias para el regreso a clases presencial