MÉRIDA.- Con la presencia de un actuaria del Poder Judicial de la Federación y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), el Gobierno del Estado clausuró el albergue “Jesús de la Misericordia” para adultos mayores y procedió a la reubicación de 19 personas que se encontraban en dicho lugar, quienes carecían de atención a su salud, dormían en condiciones insalubres y sin vigilancia, en un edificio en malas condiciones y que no contaba con los permisos de funcionamiento correspondientes.

La titular de la Prodemefa, Teresita Anguas Zapata, informó que por instrucciones del gobernador Mauricio Vila, el DIF Yucatán realizó las gestiones necesarias para asegurar que los 19 abuelitos del albergue privado tengan un espacio digno y los cuidados y atenciones necesarias en los 5 Centros de Asistencia Social especializados a donde fueron trasladados.

En un trabajo coordinado por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública, este operativo se llevó cuidando todas las medidas sanitarias y de seguridad, cumpliendo con una resolución de amparo emitida por el Juez Quinto de Distrito y con el exhorto de la SSY.

VIVÍAN EN MALAS CONDICIONES

Como se ha informado, estas acciones responden a las malas condiciones del inmueble y la falta de servicios en dicho albergue particular, detectadas tras una verificación sanitaria realizada por la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitario. No obstante, que las personas albergadas en este centro de asistencia privada pagan una cuota mensual por permanecer en este lugar, no cuentan con psicólogo, enfermero, trabajador social y vigilante las 24 horas. No hay protección y seguridad y carecen de un programa interno validado por Protección Civil, en función a los riesgos a los que se está principalmente expuesto.

De igual manera, dicho centro tampoco cuenta con aviso de funcionamiento, un responsable sanitario y carece de manuales internos que fomenten ambiente cordial, técnicamente eficiente y de atención integral al adulto mayor, así como de fomento a la cultura del respeto de los derechos humanos, además de las deterioradas condiciones en las que se encuentra el inmueble.

Tras la notificación de suspensión de actividades del lugar, un equipo multidisciplinario de psicólogos, médicos y rehabilitadores del DIF Yucatán brindaron atención y acompañamiento a los adultos mayores para llevar a cabo el traslado en condiciones de seguridad y tranquilidad para cada uno de ellos.

Asimismo, en este operativo participó personal del área Jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) a fin de verificar que el desalojo del inmueble y el traslado de las personas adultas mayores se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en la ley.

LES DIERON LO NECESARIO

Como parte de las acciones de apoyo a las y los adultos mayores que se encontraban en este albergue, el DIF Yucatán entregó a cada uno de ellos ropa, artículos de higiene personal y los insumos necesarios para su estancia en sus nuevos centros. También dará puntual seguimiento a cada caso y cubrirá los requerimientos necesarios durante la estancia de las personas de la tercera edad en sus nuevos hogares.

Por último, la titular de la Prodemefa resaltó el acompañamiento de la Codhey para supervisar que todas las acciones implementadas para hacer este traslado, se llevan a cabo en las mejores condiciones de seguridad, tranquilidad y respetando las garantías individuales de cada adulta y adulto mayor.

En esta acción participaron Ileana de Lourdes Braga Lope, visitadora titular de grupos vulnerables de la Condhey y Ana Lilia Bojórquez, actuaria del Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación que lleva el amparo en la materia.