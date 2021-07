MÉRIDA, Yuc.- Este jueves 22 de julio el clima en Yucatán será de lluvias dispersas y calor, debido al ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del mar Caribe hacia la Península de Yucatán, en combinación con una vaguada débil sobre la región.

Este jueves habrá cielo despejado y nublados aislados con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvia en el sur, noreste y noroeste de Yucatán.

Se espera que las lluvias ligeras caigan sobre todo en el centro y norte de Yucatán.

Para Mérida se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas y, por lo tanto, bochorno, de acuerdo al meteorólogo Juan Antonio Palma.

Fuerte calor de hasta 40 grados

Las temperaturas máximas rondarían de los 35 a 40 grados una vez más, con sensaciones térmicas superiores a los 45 grados para Yucatán.

Los termómetros subirían en Mérida hasta los 37 grados, y las temperaturas bajarían hasta los 25 al amanecer.

Por ahora no hay actividad ciclónica en el Atlántico, excepto por un disturbio tropical que no representa peligro para México, pero lo que sí se recomienda a los habitantes del Sureste es tratar de no exponerse largos periodos al Sol y además estar constantemente hidratados.

TE PUEDE INTERESAR:

Desde este viernes disfruta de la bella Luna llena de ciervo en Yucatán

Analizan el polvo del Sahara para saber cómo afecta a los yucatecos

Bochorno y lluvias dispersas este miércoles en Yucatán