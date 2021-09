MÉRIDA, Yuc.- Este sábado 25 de septiembre en Yucatán el clima será caluroso y con lluvias en algunas zonas del Estado, debido a una vaguada que se localizará al oriente de la región.

Se pronostica chubascos con tormentas fuertes, en el oriente, centro y sur de Yucatán. Mientras en Mérida se espera lluvias dispersas.

Las temperaturas máximas estarán oscilando en rangos de 33 a 37 grados, y en Mérida, entre los 31 y 34 grados.

Habrá viento de componente norte-noreste de de 15 a 20 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 40 km/h.

Eventos ciclónicos

Por el momento no hay eventos ciclónicos cercanos al sureste de México, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, por lo tanto no hay fenómenos climáticos que comprometan la seguridad de los habitantes del sur del país, y en particular de Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR:

Este viernes habrá intervalos de lluvias en diversas zonas de Yucatán

Agua potable podría escasear en Yucatán para el 2030: experto del CICY

CFE coloca boyas para que flamingos de El Cuyo ya no se electrocuten con los cables