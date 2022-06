Para este fin de semana, los yucatecos tendrán que tomar sus precauciones con respecto a las lluvias, pues se estima un ambiente de caluroso a muy caluroso, cielo de medio nublado a mayormente nublado durante la tarde, así como potencial de ocurrencia de precipitaciones y tormentas eléctricas por toda la zona, adelantó el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Aunque el mes de junio se ha comportado de forma atípica, pues ha llovido en menor cantidad que en los dos años anteriores, el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo recomendó a las personas a estar pendientes de los avisos y pronósticos del tiempo, así como salir con un paraguas o impermeable de prevención.

Se esperan tormentas eléctricas para Yucatán

Refirió que para hoy se espera viento del este, noreste y sureste, sobre todo en la costa; las temperaturas serán de 35 a 37 grados Celsius para Mérida y el interior del Estado, así como de 32 a 23 grados en la costa; mientras que las lluvias podrán convertirse en algún momento en tormentas eléctricas.

“Si hay tormentas se recomienda a las personas no salir al exterior para no estar en peligro de que les caiga una tormenta eléctrica. Con respecto a los ciclones tropicales no tenemos nada formado, ni nada de amenazas a cinco días, los modelos marcan algo muy lejos de nuestra zona, pero eso sería hasta el próximo fin de semana”, apuntó.

En entrevista con Novedades Yucatán, el especialista adelantó que hoy se tendrá la afectación de una onda tropical, así como la entrada de humedad del océano Pacífico y el Mar Caribe, por lo que no se descartan lluvias por la tarde y la noche; estas podrán ser dispersas en toda la entidad.

Sobre los acumulados de las precipitaciones, estimó que podrán ser de entre 20 a 40 litros/m2, por lo que recomendó a las personas a tomar sus previsiones y salir con un paraguas o impermeable, en caso de que las lluvias pudieran caer en cualquier horario de la tarde y la noche.

Vázquez Montalvo explicó que las precipitaciones durante este mes se han comportado de forma irregular, pues incluso ha llovido más en la zona este.