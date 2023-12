Siguen los amaneceres fríos en Yucatán

Debido a los efectos de los remanentes de la masa de aire frío que acompaña al frente frío número 17, este viernes 22 de diciembre amaneció de frío a muy frío. Las temperaturas mínimas que se registraron hoy, de acuerdo a Juan Vázquez Montalvo, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme), de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) fueron:

Mérida y su zona metropolitana

Mérida norte: 16.6 C

Mérida nororiente: 16.7 C

Mérida oriente: 16.8 C

San Camilo, Kanasín: 16 C

Taníl, Umán: 16 C

Interior del estado

Maxcanú: 13.8 C

Timucuy: 13.6 C

Lepán, Tecoh: 13.4 C

El Escondido, Tzucacab: 13 C

Costa

San Benito: 17.1 C

Las Coloradas : 17.3 C

Clima para este viernes en Mérida

Según publicación de Protección Civil Mérida para este viernes se prevé ambiente templado en el día y frío por la noche y al amanecer. Esperamos una temperatura máxima de 29 a 31 y una mínima de 17 a 19 al amanecer del 23 de diciembre.

Península de Yucatán

Mientras tanto, para la Península de Yucatán se espera cielo medio nublado durante el día. Durante la tarde, probabilidad de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán. Ambiente fresco a templado durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.