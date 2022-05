Pronostican más calor y lluvias por una onda tropical

MÉRIDA, Yucatán.- Para hoy se espera que continúen las temperaturas calurosas, con probabilidad de chubascos con tormentas fuertes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo anterior será ocasionado por el desplazamiento de la onda tropical No. 2, al sur de Quintana Roo.

Este sistema, junto con una vaguada al occidente de la región, generará lluvias copiosas al norte, centro y sur de Yucatán, norte, centro y suroeste de Campeche, así como en el norte y centro de Quintana Roo.

En Yucatán, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con cielo medio nublado, viento del este-sureste de 15 a 25 km/h y rachas mayores de 40 km/h sobre el litoral estatal.

El pronóstico de temperaturas máximas para la ciudad de Mérida es en el rango de 35 a 37 grados Celsius y de 22 a 24 grados, la mínima.

Para el interior del Estado, la máxima será de 34 a 36 grados en el nortecentro y sur, y de 21 a 23 grados la mínima para el Norte-Centro y sur.

Ayer el tiempo permaneció con cielo medio nublado y ambiente caluroso. La temperatura máxima fue de 34 grados Celsius y la mínima de 23. El viento en dirección este fue de 29 km/h.

Tormenta "Agatha"

Las lluvias que pudieran presentarse hoy se deben a una onda tropical (No. 2) y el ingreso de humedad proveniente de la tormenta “Agatha”, debido a que sus mantos nubosos son extensos pero no representa ninguna amenaza para Yucatán.

“Hasta que ingrese al estado de Oaxaca y sus remanentes salgan al golfo de México se podrá saber si desarrolla a ciclón tropical o no y eso será hasta el próximo miércoles, en adelante. Por eso pedimos a la población que no entre en pánico ni se desespere ya que no es necesario”, mencionó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

Por último indicó que el Centro Nacional de Huracanes de Miami, está señalando que en los 5 próximos días, es posible una formación con una probabilidad baja por el momento al sur del Golfo de México, se informa.

