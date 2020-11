Clima Yucatán: en pocas horas huracán 'Eta' llega a categoría 3; se mantiene vigilancia

MÉRIDA, Yucatán.- En pocas horas, el huracán "Eta" se intensificó a categoría 3 y aunque por ahora no representa peligro para Yucatán, Protección Civil Estatal mantiene en vigilancia este fenómeno que ha sido catalogado como un "huracán mayor".

El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó, alrededor de las 13:00 horas (Centro de México), la evolución del huracán "Eta" a categoría 3.

Este poderoso ciclón se encuentra a unos 900 kilómetros al sureste de Chemax, Yucatán, y actualmente su dirección es hacia la costa de Nicaragua, en donde se espera que impacte como un huracán mayor para posteriormente perder fuerza en tierra.

Ante esto, las autoridades estatales piden estar atentos de la proyección que "Eta" pueda tener para los próximos días. Por lo pronto se espera que cause lluvias para el estado a partir del próximo miércoles 4 de octubre, cuando se encuentre en el Golfo de Honduras como una depresión tropical, muy cerca del Canal de Yucatán.

Sobre esta rápida evolución de "Eta", el meteorólogo de la Uady, Juan Vázquez Montalvo, precisó que este huracán aún mantiene mucha incertidumbre en su avance y evolución en los próximos días.

Pidió a los yucatecos de la zona este mantenerse al pendiente de la información que se genere con respecto a este fenómeno meteorológico, en esta muy atípica y cansada temporada de huracanes.

#Eta has rapidly intensified to a major hurricane with maximum sustained winds of 120 mph. Continued strengthening is expected before it makes landfall along the northeastern coast of #Nicaragua on Tuesday.https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/yFRb0ObYHt