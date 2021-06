Yucatán seguirá siendo afectado por las lluvias

MÉRIDA, Yucatán.- Esta mañana, el Centro Nacional de Huracanes informó que el Potencial Ciclón Tropical No. 3 continúa muy desorganizado y ya está a 500 km al sur de la ciudad Morgan Lousiana y al norte y noroeste de la costa norte de Yucatán.

Potential Tropical Cyclone #Three Advisory 3A: Heavy Rainfall and Gusty Winds Expected to Reach Portions of the Northern Gulf Coast Later Today. https://t.co/VqHn0u1vgc

Ha tenido un desarrollo lento y solamente ha incrementado un poco sus vientos alcanzando los 55 km/h sostenidos y su velocidad de traslación es de ahora de 22 km/h con dirección hacia el norte.

De acuerdo con el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, está recibiendo aire seco en su parte oeste que le ha impedido intensificarse, sin embargo, se espera que hoy ya sea Tormenta Tropical o Subtropical llevando por nombre Claudette y alcance la costa sur y centro de los EU está noche o mañana sábado temprano.

Here are the Key Messages for Potential Tropical Cyclone Three for early Friday morning. You can always catch the latest advisory at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GBiX21AJWE