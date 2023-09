Fin de semana con calor y poca presencia de lluvia

Aunque para este fin de semana se espera un ambiente caluroso y poca probabilidad de lluvias, para mañana y el inicio de semana, el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) hizo un llamado a los yucatecos a no bajar la guardia, pues estas primeras dos semanas de septiembre serían las más intensas de la actual temporada de huracanes.

Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Ciafeme-Uady, advirtió que por antecedentes de años anteriores, el noveno mes del año ha sido el más “catastrófico” para la Península de Yucatán, pues es cuando han impactado los huracanes más intensos que han dejado pérdidas económicas, e inclusive humanas, en la región.

En el caso particular de Yucatán, recordó que el miércoles 14 de septiembre de 1988, el huracán “Gilberto” impactó el territorio como categoría 4 (no había la categoría 5 y aún no ha sido cuantificada su potencia) y dejó una estela de destrucción impresionante; en tanto que “Isidoro” hizo lo propio el domingo 22 de septiembre de 2002 con la categoría III, con consecuencias severas para la entidad.

Por ello, Vázquez Montalvo indicó que es vital que los yucatecos tomen sus precauciones y tengan listos sus planes de contingencia durante este mes, sobre todo durante estas primeras dos semanas, pues dijo que es “el pico del pico de la temporada más intensa de ciclones tropicales para la Península”.

Además, compartió que el mes de septiembre tradicionalmente es considerado como más lluvioso que agosto, motivo por el cual señaló que las personas deberán atentas de posibles inundaciones a causa de las fuertes precipitaciones a causa de la fuerte actividad ciclónica que se observa en el Océano Atlántico.

Sobre las condiciones climatológicas para este fin de semana, explicó que se esperan temperaturas mínimas de entre 23 y 26 grados Celsius al amanecer y máximas serán de entre 32 y 34 grados en la costa; y de 35 a 37 grados en la ciudad de Mérida y en el resto del Estado.