Se esperan días de fuertes lluvias en Yucatán por Onda Tropical

Ante las lluvias que se esperan para el fin de semana e inicios de la próxima semana, Protección Civil de Yucatán pide a la población tomar sus precauciones.

Cabe recordar que las lluvias serán provocadas por la Onda Tropical que interactúa con un sistema de Baja Presión, actualmente ubicado frente a las costas de Nicaragua.

Se indicó que se mantiene el monitoreo permanente de dicho sistema, ya que por sus características no se descarta el desarrollo de un ciclón tropical.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informó esta mañana que la zona de Baja Presión bajó su probabilidad para desarrollo ciclónico a 20 por ciento en 48 horas y 30 por ciento en 5 días.

8am 6/15: The area of low pressure over the southwest Caribbean Sea is now located along the coast of Nicaragua. Some slow development is still possible if the center moves back over water. The Air Force reconnaissance flight for today has been canceled. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/NAdmZyOhYd